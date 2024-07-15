Врачи Малышева и Гандельман: когда мерить давление нужно в двух положениях — лежа и стоя

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Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман: у некоторых людей изменение положения тела сопровождается изменением артериального давления.

Иногда мерить давление нужно в двух положениях — лежа и стоя, об этом на съемках программы «Жить здорово!» напомнили врачи Малышева и Гандельман.

«Во-первых, это важно дли гипертоников. Во-вторых, для людей, которые страдают от головокружений во время ходьбы или потерей сознания при перемене положения тела с лежа на стоя», - уточнили специалисты.

По словам врачей, при лечении гипертонии обычно используются методы и средства, способствующие расширению сосудов – именно это понижает давление. Но возможны ситуации, когда кровеносные сосуды становятся в значительной степени расширенными во время лежания. При подъеме и вставании на ноги человек с такими сосудами может почувствовать себя плохо, так как под силой гравитации кровь начнет активно устремляться в ноги, и кровоснабжение мозга очень сильно ослабеет. Артериальное давление в таких обстоятельствах может «упасть» сразу на несколько десятков делений ртутного столба, что чревато появлением головокружения, дурноты, падениями, потерей сознания.

«Гипертоники – та категория людей, у которых снижение давления при изменении положения тела встречается чаще, чем у обычных людей», - предостерегли врачи.

Малышева и Гандельман отметили, что разница в показателях АД при перемене положения тела не должна превышать 20 пунктов для систолического (верхнего) и 10 пунктов для диастолического (нижнего) давления. Если разница все же более существенная, нужно обращаться к врачу, чтобы тот откорректировал схему приема препаратов. Самостоятельно отменять таблетки при гипертонии нельзя!

Если разница в показателях давления при изменении положения тела некритична, то следует проверить, пьет ли человек достаточно воды. Употреблять её нужно в количестве минимум два литра в день. Кроме того, для профилактики неприятных ощущений при вставании на ноги можно использовать компрессионный трикотаж

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в жару может происходить как повышение давления, так и его опасное снижение.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Малышева
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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