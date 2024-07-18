Гастроэнтеролог Сычева: почему опасно использовать соду для устранения изжоги

«Ни в коем случае не нужно пользоваться содой. Она в моменте может помочь, но у нее есть эффект рикошета: сода сначала гасит кислотность, а потом организм это компенсирует и выделяет слишком много кислоты», - сказала медик в комментарии радио Sputnik

«Справиться с изжогой помогает изменение рациона и режима питания, а также соблюдение некоторых мер предосторожности», - отметила гастроэнтеролог.

Избегать слишком долгих или коротких пауз между приемами пищи – есть примерно через каждые 5 часов.

После еды не нужно принимать горизонтальное положение или поднимать тяжести.

В рационе следует ограничить количество продуктов, провоцирующих изжогу.

Повышать стрессоустойчивость, лечить тревожные состояния.

Гастроэнтеролог Сычева объяснила, почему опасно использовать соду для устранения изжоги. Медик констатировала, что попытка «погасить» содой неприятные ощущения в эпигастральной области лишь приведет к тому, что изжога станет более интенсивной.Также Сычева посоветовала не прибегать к такому «народному средству» от изжоги как апельсиновый сок. По словам врача, у многих людей цитрусовые плоды провоцируют ослабление нижнего пищеводного сфинктера, в результате чего в пищевод из желудка беспрепятственно проникает кислота.Вот каких правил советует придерживаться врач для профилактики изжоги.Наталья Сычева обратила внимание на то, что изжога, длящаяся в течение двух-трех дней, требует посещения врача.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боли в животе, напоминающие гастрит или отравление, могут говорить о проблемах с сердцем

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