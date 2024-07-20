Врач Ефимов: если болят суставы, костные бульоны нужно есть 5 раз в неделю, терапевт Андреева назвала еще 8 продуктов укрепляющих кости

Максим Ефимов, ассистент кафедры диетологии университета РОСБИОТЕХ, поделился рекомендациями по сохранению здоровья суставов при помощи специально подобранных продуктов.









Он отметил, что включение в рацион мясных и костных бульонов, приготовленных из жилистых частей мяса, таких как грудинка, позвоночник, хвост, коленный сустав и рулька, способствует доставке коллагена - основного строительного материала для суставов.





Ефимов рекомендует употреблять костные бульоны для поддержания суставов четыре-пять раз в неделю, а холодец, аналогичный по составу, - один или два раза. Также полезным блюдом для суставов считается заливное из рыбы, богатое коллагеном, выделяемым из её позвоночника, что способствует естественному застыванию.



Специалист отметил, что ключевыми компонентами для поддержания здоровья суставов являются коллагены, эластины, белки и сульфаты хондроитина. Также важно наличие в рационе аскорбиновой кислоты, которая способствует превращению проколлагена в коллаген, сообщают РИА «Новости».