Врач Ефимов: костные бульоны для суставов нужно есть 4-5 дней в неделю. Важное условие — наличие в пище аскорбиновой кислоты
По словам ассистента кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Максима Ефимова, здоровье суставов можно спасти с помощью костных бульонов.
— Чтобы суставы были здоровыми, необходимо включать в рацион мясокостные бульоны на основе жилистых сортов мяса: рульки, коленного сустава, хвоста, позвоночника, грудинки, — отметил специалист.
В этих продуктах много коллагена, строительного материала для суставов.
Костные бульоны для здоровья суставов нужно есть четыре-пять дней в неделю. Холодецстоит добавлять в рацион один-два раза в неделю. Полезным блюдом также считается заливное из рыбы.
Чтобы суставы были здоровыми, в рационе должны быть коллагены, эластины, белки, хондроитин сульфаты и многое другое.
— Еще одно условие для поддержания здоровья суставов — наличие в пище аскорбиновой кислоты. Она переводит проколлаген в коллаген, — уточнил эксперт.
Как писал «МедикФорум», гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая дала рецепт полезного бульона для поддержания слизистых ЖКТ.
Нужно взять:
3 кг костей говядины
3-4 литра воды
1 столовую ложку яблочного уксуса
1 крупную морковь
3 стебля сельдерея
20 граммов корня имбиря
1 чайную ложку кориандра
2 лавровых листа
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Кости промыть и запекать в духовке до золотистого цвета. Далее залить их холодной водой, добавить яблочный уксус, довести до кипения. Снять пену, варить на медленном огне около суток. За два часа до окончания варки положить лук, морковь, стебли сельдерея и пряности, а за полчаса до окончания лавровый лист и соль. Бульон процедить, убрать жир.
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