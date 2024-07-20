МОЁ! Оnline Воронеж: важно соблюдать баланс КБЖУ при похудении, диетолог Пономарева призвала больше спать, пить и двигаться

Для успешного снижения веса необходимо не только активно заниматься спортом и поддерживать активный образ жизни, но и тщательно следить за своим питанием. Важно не только ограничивать калорийность, но и делать рацион разнообразным и питательным.









Это подчеркивают фитнес-тренеры, советуя обращать внимание на основные показатели пищевой ценности продуктов: содержание белков, жиров и углеводов.



Издание "МОЁ! Оnline Воронеж" отмечает, что специалисты рекомендуют уделять особое внимание животным белкам, таким как курица, мясо, рыба, яйца и молочные продукты. При выборе продуктов важно учитывать соотношение жиров к белкам, чтобы не допустить их избытка. При этом следует избегать монотонного рациона и строгих диет.



Во время процесса похудения многие отказываются от углеводов, однако это может быть не самым эффективным решением. Углеводы делятся на простые и сложные: первые быстро усваиваются и могут способствовать повышению уровня сахара в крови и накоплению жировых отложений, в то время как вторые обеспечивают долгосрочное насыщение и стабильный энергетический уровень.



Атлет IFBB Роман Аксёнов советует употреблять продукты с низким гликемическим индексом, включая мясо и овощи, богатые клетчаткой.





Персональный тренер Екатерина Яицких призывает включать в рацион красное мясо, морепродукты, овощи и яичный белок, а также ограничивать потребление медленных углеводов (например, крупы и твёрдые сорта пшеницы) и жиров (масло, орехи, авокадо и другие).





Такой подход помогает не только достичь желаемого веса, но и поддерживать общее здоровье и благополучие организма.