74.ru: сливочное масло и пломбир полезны для здоровья, нутрициолог Строков рассказал о пользе попкорна и майонеза
Эксперты поделились мнением о продуктах, которые необходимо включать в рацион, несмотря на отрицательные отзывы диетологов.
Самодельный майонез рассматривается как полезный выбор, несмотря на общее мнение о вреде этого продукта. Для его приготовления требуется соединить горчицу, взбитые желтки, оливковое масло и лимонный сок, после чего взбить все ингредиенты блендером.
Хотя сливочное масло известно своей связью с сердечно-сосудистыми заболеваниями, оно также способствует повышению уровня «хорошего» холестерина.
Относительно мороженого, его воздействие на здоровье может быть благоприятным. К примеру, высококачественный пломбир способствует здоровью зубов и костей, а также оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую и центральную нервную систему.
Попкорн полезен лишь в том случае, если он готовится без добавления усилителей вкуса и ароматизаторов. В таком виде он способствует очищению желудочно-кишечного тракта и способствует снижению веса.
Макароны и картофель обеспечивают долгосрочное насыщение организма. Пицца с томатами помогает предотвратить рак и заболевания сердца, а также обеспечивает длительное чувство сытости, как сообщает портал 74.ru.
"Действительно, майонез, несмотря на свою репутацию вредного продукта из-за высокого содержания жиров и калорий, может быть полезным, если приготовлен домашним способом из качественных ингредиентов", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Оливковое масло, являющееся основой майонеза, содержит мононенасыщенные жиры, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему. Они помогают снижать уровень "плохого" холестерина в крови и повышать уровень "хорошего".
"Желтки, которые входят в состав майонеза, богаты белками, витаминами А, D и Е, а также жирными кислотами, которые необходимы для здоровья кожи и зрения".
Приготовление майонеза дома позволяет контролировать содержание соли, сахара и других добавок, что делает его более здоровым вариантом по сравнению с магазинными вариантами, содержащими консерванты и стабилизаторы.
"Попкорн, приготовленный правильным способом, без добавления излишних ароматизаторов и слишком много соли, также может быть полезным для здоровья", - подтверждает Строков.
Попкорн является цельным зерном, богатым клетчаткой, которая способствует здоровому пищеварению и помогает контролировать уровень сахара в крови. Он также содержит витамины B-группы и минералы, такие как магний и фосфор.
Попкорн в сухом состоянии содержит небольшое количество калорий, что делает его отличным перекусом для тех, кто следит за своим весом.
"Попкорн содержит полифенолы, которые являются мощными антиоксидантами. Они помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами и улучшают общее здоровье сердца".
Клетчатка в попкорне способствует улучшению перистальтики кишечника и очищению желудочно-кишечного тракта.
Важно отметить, что польза майонеза и попкорна сильно зависит от их способа приготовления и качества используемых ингредиентов. Поэтому для достижения максимальной пользы важно учитывать эти аспекты при их потреблении.
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