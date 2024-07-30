Врач Зубова: «профилактические чистки» кишечника могут серьезно навредить здоровью

«Подобные методы применяют в альтернативной медицине, они в лучшем случае не приносят никакой пользы, в худшем — могут серьезно навредить здоровью. Плюс к этому человек тратит внушительные суммы, время и силы», - отметила Нина Зубова в беседе с « Газетой.Ru ».

«Из-за частых клизм нарушается нормальная работа кишечника, из него вымывается микрофлора, которая защищает ЖКТ от болезнетворных бактерий и играет значительную роль в формировании иммунитета», - предупредила врач.

«Даже препараты, у которых в составе «только натуральные растительные компоненты», могут быть опасны. Злоупотребляя ими, чтобы очистить кишечник, человек может нанести серьезный вред печени — органу, который как раз и отвечает за естественную очистку организма», - предостерегла эксперт.

Врач Зубова призвала россиян не заниматься процедурами с целью чистки кишечного тракта. Медик констатировала, что любые способы очищения кишечника, помимо его естественного физиологического опорожнения, – это маркетинговый ход, рассчитанный на клиентов, готовых тратит деньги во благо своего здоровья.Врач подчеркнула, что разного рода «профилактические чистки» кишечника могут серьезно навредить здоровью.Колопроктолог добавила, что один из способов подобного очищения кишечника – посредством клизм – может применяться при запорах, но такая процедура должна назначаться исключительно лечащим врачом. Если люди прибегают к клизмам с целью похудения или «освобождения» забитого кишечника, они рискуют нарушить работу своей иммунной системы, так как периодические клизмы способны разрушить бактериальный баланс кишечного тракта. Зубова подчеркнула, что лечить клизмами имеющийся хронический запор, геморрой, паразитоз категорически нельзя.Также специалист назвала вредной гидроколонотерапию, при которой в кишечник вводится большое количество воды. Подобным «лечением» можно уничтожить полезную микрофлору кишечника или вызвать перфорацию его стенки, занести инфекцию.Что касается чисток кишечного тракта с помощью БАДов, соков, специальных коктейлей, их эффект часто достигается за счет присутствия мочегонных и слабительных ингредиентов, пояснила врач. Результатом их приема может стать нарушение баланса электролитов, которые нужны для нормальной работы всех органов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые полезные продукты могут вредить почкам наряду с алкоголем.

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