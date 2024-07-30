Врач Лебедева: в дни магнитных бурь могут возникать проблемы с нормальным засыпанием

«Возможны раздражительность, тревожность и нестабильное эмоциональное состояние, трудности с засыпанием и неспокойный сон», - уточнила Лебедева в комментарии RT

«Если у вас есть проблемы с артериальным давлением, следите за ним и при необходимости примите лекарства», - поделилась советом эксперт.

На протяжении нескольких последних дней ученые фиксировали выбросы плазмы на Солнце. Эти выбросы «раскачали» магнитосферу Земли и вызвали сильную геомагнитную бурю. Врач Лебедева рассказала, что в такие периоды магнитных бурь многие люди могут ощущать ухудшение своего самочувствия, и нередко при этом страдает психоэмоциональное здоровье. В дни магнитных бурь могут возникать вспышки сильного раздражения или упадок тонуса, работоспособности. Кроме того, возможны дневная сонливость и проблемы с нормальным засыпанием по ночам, предупредила медик.Также, добавила врач, на фоне геомагнитных колебаний часто обостряются симптомы хронических заболеваний – артрита, мигреней, сердечно-сосудистых патологий.Лебедева отметила, что в дни магнитных бурь следует уделять больше времени отдыху и расслаблению – деятельность, связанную с интенсивными нагрузками, по возможности следует отложить на более благоприятный для организма период.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что недосып может стать причиной гормонального сбоя в организме

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