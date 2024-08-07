Врач Соколова: для поддержки сердца летом следует есть икру, печень и ягоды, нутрициолог Строков объяснил важность питьевого режима

«Во время жары организм теряет много жидкости, а вместе с ней и минеральные соли. Недостаток калия и магния может привести к нарушениям сердечного ритма, а при сильном нарушении водно-солевого баланса возможна остановка сердца. Чтобы избежать серьезных последствий, в жаркие дни рекомендуется употреблять больше растительной пищи, сократив потребление мяса и животных жиров. Лучше всего питаться легкими блюдами небольшими порциями, включая в рацион больше зелени, такой как петрушка и укроп, а также овощей и фруктов. Мясо стоит заменить рыбой, а от наваристых супов отказаться», – отметила Соколова.

"Высокие температуры увеличивают потоотделение, что приводит к потере жидкости и электролитов. Без адекватного восполнения этих потерь организм начинает испытывать стресс, который может отрицательно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Потеря жидкости и электролитов

"Важно пить не только воду, но и жидкости, содержащие электролиты, такие как спортивные напитки или минеральная вода".

Влияние на кровообращение

"Питьевой режим помогает поддерживать нормальную вязкость крови, облегчая работу сердца и снижая риск сердечно-сосудистых осложнений".

Регуляция температуры тела

"Перегрев организма также создает дополнительную нагрузку на сердце, которое вынуждено работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру тела".

По её словам, для гипертоников в жаркую погоду полезно пить травяной лечебный чай, чтобы снизить давление.Включите в свой рацион бруснику, клюкву и продукты на их основе. Исключите алкогольные напитки, горячие, жареные и копченые блюда, а также жирную пищу. Предпочтение следует отдавать свежим сочным фруктам, овощам и прохладным натуральным фруктовым напиткам. Диета сильно влияет на давление, поэтому важно её соблюдать в периоды сильной жары, – добавила специалист.В жаркую погоду поддержание правильного питьевого режима становится особенно важным для здоровья сердца.При потоотделении организм теряет не только воду, но и важные минеральные соли, такие как натрий, калий и магний. Эти электролиты играют ключевую роль в поддержании нормального сердечного ритма, артериального давления и общего состояния здоровья. Дефицит калия и магния может вызвать аритмии и даже привести к сердечной недостаточности.Достаточное количество жидкости необходимо для поддержания нормального объема крови. В жару кровь становится гуще из-за потери воды, что увеличивает нагрузку на сердце. Это может привести к повышению артериального давления и увеличению риска тромбозов.Вода играет ключевую роль в терморегуляции. При повышенной температуре окружающей среды организм использует потоотделение для охлаждения. Недостаток жидкости нарушает этот процесс, что может привести к перегреву и тепловому удару.Ранее МедикФорум писал о полезных и вредных кашах.

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