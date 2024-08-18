Диетолог Соломатина: неправильное употребление фруктозы может довести до ожирения печени

«Когда уровень глюкозы в крови повышается, мозг получает команду, что человек сыт, и он не заставляет его дальше искать еду, особенно сладкую еду. В случае с фруктозой этого не происходит», - поделилась Соломатина с радиостанцией « Говорит Москва ».

Диетолог Соломатина предупредила россиян, что неправильное употребление фруктозы может довести до ожирения печени, а также «помогает» развиться общему ожирению. Речь идет, прежде всего, о её поедании в чрезмерном количестве.Медик отметила, что фруктозу многие знают как натуральный сахарозаменитель. В качестве такого заменителя она считается более полезной, поскольку в отличие от сахара не вызывает выброса инсулина (фруктоза обладает другой химической формулой). Между тем, именно из-за такой своей особенности фруктоза не способствует возникновению чувства сытости. Люди, которые употребляют фруктозу, подвергаются риску бесконтрольного переедания, предостерегла специалист.Диетолог заявила, что замена сахара фруктозой может поспособствовать как общему ожирению, так и ожирению печени. Прежде всего, это относится к фруктозе, используемой как готовый подсластитель. Та фруктоза, которая присутствует в ягодах и фруктах, может вредить организму при употреблении в большом количестве – при умеренном потреблении её вред нивелируется действием содержащихся в них клетчатки, витаминов и минералов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли варенье быть полезным для здоровья

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