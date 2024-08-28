«60 ударов в минуту – это миф»: терапевт Чиркова объяснила, каким должен быть пульс

«У взрослого человека в среднем в покое норма 60–80 ударов в минуту, а не строго 60, это миф. У женщин, например, норма до 90 ударов, у спортсменов — до 50 ударов в минуту. У беременных женщин пульс может быть в норме до 100 ударов в минуту», - уточнила медик в комментарии для NEWS.ru.

«Если человек чувствует сердцебиение в висках, груди, шейных артериях, если беспокоит одышка и головокружение, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами, то обязательно нужно обратиться к специалисту», - поделилась терапевт.

Терапевт Чиркова объяснила, каким должен быть пульс. Специалист отметила, что многие держат в голове цифру 60 (ударов пульса за минуту), но этот показатель нельзя считать нормативом. Частота пульса зависит от разных факторов – например, от степени физической тренированности, или от того, у кого измеряется пульс – у мужчины или женщины.Ольга Чиркова отметила, что когда пульс рассматривается как показатель здоровья сердечно-сосудистой системы, важно учитывать не только его частоту (в состоянии покоя). Ритмичность его ударов по время физической нагрузки и скорость восстановления нормального пульса после нагрузки – это параметры, которые также нельзя игнорировать.При высоком пульсе, добавила специалист, имеет значение то, присутствуют ли у человека негативные симптомы.Ранее портал MedikForum.ru писал о пяти параметрах , которые могут быть для здоровья гораздо важнее лишнего веса.

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