Врач Видяскин назвал ходьбу одним из самых простых нелекарственных способов снизить давление
Врач-терапевт Игорь Видяскин: снизить артериальное давление вполне возможно естественными способами.
Врач Видяскин назвал в комментарии для NEWS.ru самые простые нелекарственные способы снизить давление.
«Снизить артериальное давление можно без медикаментов, естественными способами, такими как спорт и здоровое питание», - сказал при этом терапевт.
Ходьба. По словам Видясника, аэробным нагрузкам для поддержания нормального давления следует уделять минимум 30 минут в день. Медик дал понять, что ходьба (только не медленная) является одним из самых простых нелекарственных способов снизить давление.
«Важно регулярно заниматься физкультурой, например ходьбой, плаванием или йогой», - подчеркнул он.
Питание. Терапевт уточнил, что снижению высокого артериального давления способствует рацион с достаточным количеством овощей, фруктов, цельнозерновых и нежирных продуктов, насыщенных белком. Что еще важно – это ограничивать соль и животные жиры.
Отказ от вредных привычек. Видяскин подчернил, что оздоровление сосудистой системы и снижение АД возможно только при отказе от алкоголя и курения.
«Не злоупотребляйте кофе, так как кофеин может временно повысить артериальное давление», - добавил он.
Стрессоустойчивость. Терапевт порекомендовал обращаться к медитациям и массажу. Важно найти свой способ справляться со стрессом и регулярно его использовать, обратил внимание врач.
Похудение. При повышенном давлении необходимо следить за весом — от лишних килограммов лучше избавиться.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем можно заменить статины для снижения холестерина.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Игорь Видяскин
Здоровье
врач-терапевт
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