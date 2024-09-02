Врач Видяскин назвал ходьбу одним из самых простых нелекарственных способов снизить давление

«Снизить артериальное давление можно без медикаментов, естественными способами, такими как спорт и здоровое питание», - сказал при этом терапевт.

«Важно регулярно заниматься физкультурой, например ходьбой, плаванием или йогой», - подчеркнул он.

«Не злоупотребляйте кофе, так как кофеин может временно повысить артериальное давление», - добавил он.

Врач Видяскин назвал в комментарии для NEWS.ru самые простые нелекарственные способы снизить давление.По словам Видясника, аэробным нагрузкам для поддержания нормального давления следует уделять минимум 30 минут в день. Медик дал понять, что ходьба (только не медленная) является одним из самых простых нелекарственных способов снизить давление.Терапевт уточнил, что снижению высокого артериального давления способствует рацион с достаточным количеством овощей, фруктов, цельнозерновых и нежирных продуктов, насыщенных белком. Что еще важно – это ограничивать соль и животные жиры.Видяскин подчернил, что оздоровление сосудистой системы и снижение АД возможно только при отказе от алкоголя и курения.Терапевт порекомендовал обращаться к медитациям и массажу. Важно найти свой способ справляться со стрессом и регулярно его использовать, обратил внимание врач.При повышенном давлении необходимо следить за весом — от лишних килограммов лучше избавиться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем можно заменить статины для снижения холестерина.

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