Сокращение соли и ходьба: кардиолог Шарина поделилась способами укрепления сосудов после 50 лет

«Норма потребления соли — 5 граммов в день, тогда как среднероссийский показатель потребления соли — более 11 граммов. Высокие дозы соли существенно увеличивают риски возникновения сердечно-сосудистой патологии», - констатировала врач.

«Старайтесь заниматься аэробными упражнениями, такими как ходьба, плавание или катание на велосипеде. Взрослым любого возраста рекомендуется заниматься аэробной физической активностью умеренной интенсивности не менее 150–300 минут в неделю», - уточнила врач-кардиолог.

Кардиолог Шарина поделилась в разговоре с « Вечерней Москвой » способами укрепления кровеносных сосудов после 50 лет. Это важно для профилактики таких опасных состояний как инсульт, инфаркт или деменция – риск данных патологий ощутимо повышается в названном возрасте.Одним из способов не допустить критического ухудшения сосудистого здоровья после 50 лет является отказ от вредных привычек – курения и злоупотребления алкоголем, подчеркнула эксперт. Также кардиолог посоветовала тщательно контролировать количество употребляемой соли.Вдобавок специалист призвала избегать постоянного употребления насыщенных жиров и отказаться от трансжиров. В рационе после 50 лет должно быть больше ненасыщенных жиров в виде рыбы, растительных масел, орехов и семян.Шарина обратила внимание на то, что одним из лучших способов укрепления сосудов является физическая активность – главным образом, в виде аэробных нагрузок (когда учащается дыхание). Такие нагрузки улучшают кровообращение и укрепляют сосудистую стенку, что ощутимо снижает риск развития инфаркта миокарда.Шарина добавила, что с возрастом сосуды становятся более уязвимыми перед стрессом. Чтобы сберечь их, следует повышать свою стрессоустойчивость – помогает этому в том числе налаженный режим сна.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что женщинам после 50 лет важно следить за своим уровнем кальция

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.