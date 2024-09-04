Пить воду и противостоять стрессу: врач Бурнацкая дала советы, как укрепить иммунитет осенью
Врач-терапевт Светлана Бурнацкая назвала стресс одним из факторов, серьезно ослабляющих иммунную систему.
На состоянии иммунной системы осенью негативно сказываются многие обстоятельства. Световой день сокращается, погодные условия ухудшаются, атмосферные колебания становятся более частыми – все это влияет на человеческий организм, проверяя его на прочность. Но иммунная система может ослабевать не только из-за климатических и погодных факторов, об этом врач Бурнацкая напомнила в интервью РИАМО.
В частности, отметила она, способность организма сопротивляться сезонным инфекциям ослабевает из-за употребления большого количества сахара и обработанных продуктов. Кроме того, на его состоянии негативно отражается малоподвижность – при недостатке физической активности ухудшается циркуляция крови и снижается общий тонус.
Светлана Бурнацкая дала советы, как укрепить иммунитет осенью. Одна из рекомендаций врача – нужно пить воду.
«Пейте достаточно воды. Гидратация важна для поддержания всех функций организма, включая иммунную систему», - констатировала терапевт.
Также медик посоветовала включать в рацион питания осенью определенные продукты:
- Апельсины, лимоны и грейпфруты – источники большого количества витамина C;
- Чеснок – ему присущи антимикробные свойства;
- Имбирь – обладает противовоспалительными свойствами;
- Натуральный йогурт – содержит пробиотики, оздоровляющие микрофлору кишечника, что важно для иммунитета;
- Орехи и семена – источники полезных жиров, которые поддерживают здоровье клеток.
«Обращайте внимание на свое психоэмоциональное состояние. Позитивное мышление и поддержка близких могут значительно повысить вашу устойчивость к болезням», - поделилась терапевт.
Что еще важно – это как можно чаще в течение дня мыть руки.
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Светлана Бурнацкая
Здоровье
врач-терапевт, профпатолог
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