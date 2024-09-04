Пить воду и противостоять стрессу: врач Бурнацкая дала советы, как укрепить иммунитет осенью

«Пейте достаточно воды. Гидратация важна для поддержания всех функций организма, включая иммунную систему», - констатировала терапевт.

Апельсины, лимоны и грейпфруты – источники большого количества витамина C;

Чеснок – ему присущи антимикробные свойства;

Имбирь – обладает противовоспалительными свойствами;

Натуральный йогурт – содержит пробиотики, оздоровляющие микрофлору кишечника, что важно для иммунитета;

Орехи и семена – источники полезных жиров, которые поддерживают здоровье клеток.

«Обращайте внимание на свое психоэмоциональное состояние. Позитивное мышление и поддержка близких могут значительно повысить вашу устойчивость к болезням», - поделилась терапевт.

На состоянии иммунной системы осенью негативно сказываются многие обстоятельства. Световой день сокращается, погодные условия ухудшаются, атмосферные колебания становятся более частыми – все это влияет на человеческий организм, проверяя его на прочность. Но иммунная система может ослабевать не только из-за климатических и погодных факторов, об этом врач Бурнацкая напомнила в интервью РИАМО.В частности, отметила она, способность организма сопротивляться сезонным инфекциям ослабевает из-за употребления большого количества сахара и обработанных продуктов. Кроме того, на его состоянии негативно отражается малоподвижность – при недостатке физической активности ухудшается циркуляция крови и снижается общий тонус.Светлана Бурнацкая дала советы, как укрепить иммунитет осенью. Одна из рекомендаций врача – нужно пить воду.Также медик посоветовала включать в рацион питания осенью определенные продукты:Врач напомнила, что активность иммунной системы подавляется из-за кортизола, уровень которого повышается из-за стрессов, поэтому важно укреплять свою стрессоусточивость. Чтобы противостоять стрессу, следует установить регулярный график сна и бодрствования, осваивать дыхательные упражнения, больше гулять на свежем воздухе, заниматься спортом.Что еще важно – это как можно чаще в течение дня мыть руки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Елена Соломатина назвала лучшие продукты для подготовки организма к сезону холодов.

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