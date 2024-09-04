Врачи: долгожители обладают сердцем, которое стареет гораздо медленнее

«Сердце — это мышца. А мышцы с возрастом становятся менее эластичными. Сердцу становится сложнее расширяться, за счет этого люди становятся ограниченны при нагрузке», - пояснил кардиолог Герман Гандельман.

«С годами электрические клетки гибнут, и сердце из-за этого ослабевает. Возникает так называемая слабость синусового узла, который дает ему электрический импульс. В результате в сердечном ритме развиваются паузы. В эти моменты люди могут терять сознание», - поделилась Елена Малышева.

«У долгожителей процессы старения сердца идут по тем же законам, что у всех людей, но заметно медленнее — разница может составлять 20-30 лет».

Врачи Малышева и Гандельман рассказали о том, что сердце и сосуды человека подвергаются старению наряду со всем организмом, однако у долгожителей такое кардиологическое старение происходит особым образом.В частности, отметили медики, старение сердца подразумевает потерю эластичности его тканей, что мешает органу сокращаться с прежней интенсивностью.Одним из самых заметных признаков старения сердца является неспособность человека ходить и бегать как в более молодые годы – темп его передвижения замедляется, возникает необходимость чаще делать остановки, а дальние расстояния становятся недоступными из-за появления неприятных симптомов (прежде всего, одышки).Другой показатель старения сердца – внезапно возникающие эпизоды плохого самочувствия, головокружения, слабости, перепадов давления, обмороков. Подобные проблемы говорят о негативных изменениях в электросистеме сердечной мышцы, от которой зависит ритм его биений.Говоря о старении сосудов (в том числе питающих сердце), специалисты сообщили, что по мере возраста человека они теряют все больше эластичных волокон и подвергаются атеросклерозу – это делает сосуды жесткими и провоцирует развитие гипертонии. С ней, в свою очередь, тесно связана подверженность инфарктам и инсультам.Врачи обратили внимание на то, что долгожители – люди, доживающие до 90 и более лет, – обладают сердцем, которое стареет медленнее (по сравнению со среднестатистическими данными).Эксперты отметили, что такое «сердечное» долгожительство не в последнюю очередь обуславливается тем, что у людей отсутствует ожирение и сохраняются нормальными базовые показатели – уровни сахара, холестерина и кровяного давления.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно определить имеющийся атеросклероз.

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