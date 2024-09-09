Кефир и капуста: врач Кутушов указал на помогающие восстанавливать печень продукты
Токсиколог Михаил Кутушов: употребление некоторых продуктов особенно эффективно помогает наладить работу печени.
Врач Кутушов обратила внимание на то, что правильно выстроенное питание отлично поддерживает функцию восстановления, которой обладает человеческая печень. В частности, с этой целью он посоветовал употреблять капусту.
«Капуста способствует освобождению печени от токсинов. Если включить её в свой ежедневный рацион, то изменения вы заметите уже очень скоро: снизится вес, улучшится состояние кожи, волос и ногтей», - пояснил эксперт.
Также в список помогающих восстанавливать печень продуктов токсиколог включил кефир. По словам Кутушова, употребление этого кисломолочного напитка улучшает обменные процессы в организме, что хорошо сказывается и на деятельности печени.
«Вещества в составе кефира обладают легким желчегонным и мочегонным действием — это позволяет нормализовать желчный обмен», - добавил врач.
Кутушов указал на другие помогающие восстанавливать печень продукты.
- Цикорий – способствует уменьшению жира в органе;
- Сельдерей – предупреждает развитие ожирения печени;
- Оливковое масло – содействует защите печени от окислительного стресса;
- Куркума – стимулирует выработку желчи;
- Ягоды – улучшают защиту печени от повреждения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повышенный уровень холестерина у человека может быть следствием нездорового состояния печени.
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Михаил Кутушов
Здоровье
токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия), член-корр. РАЕН
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