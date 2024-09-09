Кефир и капуста: врач Кутушов указал на помогающие восстанавливать печень продукты

«Капуста способствует освобождению печени от токсинов. Если включить её в свой ежедневный рацион, то изменения вы заметите уже очень скоро: снизится вес, улучшится состояние кожи, волос и ногтей», - пояснил эксперт.

«Вещества в составе кефира обладают легким желчегонным и мочегонным действием — это позволяет нормализовать желчный обмен», - добавил врач.

Цикорий – способствует уменьшению жира в органе;

Сельдерей – предупреждает развитие ожирения печени;

Оливковое масло – содействует защите печени от окислительного стресса;

Куркума – стимулирует выработку желчи;

Ягоды – улучшают защиту печени от повреждения.

Врач Кутушов обратила внимание на то, что правильно выстроенное питание отлично поддерживает функцию восстановления, которой обладает человеческая печень. В частности, с этой целью он посоветовал употреблять капусту.Также в список помогающих восстанавливать печень продуктов токсиколог включил кефир. По словам Кутушова, употребление этого кисломолочного напитка улучшает обменные процессы в организме, что хорошо сказывается и на деятельности печени.Кутушов указал на другие помогающие восстанавливать печень продукты.Важно понимать, что печень не нуждается в профилактических чистках, разного рода детоксы или тюбаж могут серьезно подорвать здоровье органа. Последствием подобных процедур может стать развитие механической желтухи или острого билиарного панкреатита.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повышенный уровень холестерина у человека может быть следствием нездорового состояния печени

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