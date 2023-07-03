Врач Захарова рассказывает о лучшей позе для сна — уменьшает боль

«Лучшая поза для хорошего ночного сна может варьироваться в зависимости от индивидуальных предпочтений и состояния здоровья, но часто рекомендуется спать на спине. Это положение обеспечивает оптимальное выравнивание позвоночника, снижая вероятность развития болей в шее и спине. Это также помогает держать дыхательные пути открытыми, способствуя правильному дыханию и потенциально снижая риск храпа или апноэ во сне. Размещение подушки для поддержки шеи и головы может еще больше повысить комфорт в этом положении», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Что говорят исследования?

«Правильная поза во сне важна и предотвращает скелетно-мышечную боль в шее и плечах».





Хороший ночной сон может быть проблемой для многих людей, и примерно каждый третий сталкивался с проблемами со сном хотя бы раз в жизни. Хотя на это может повлиять множество факторов, включая болезни, тревогу и стресс, это также может быть связано с тем, как вы пытаетесь уснуть.Например, поза, в которой вы спите, может оказать влияние.Однако важно отметить, что все люди уникальны, и то, что лучше всего подходит для одного человека, может не подходить для другого.В конечном счете, поиск положения для сна, которое обеспечивает комфорт, расслабление и непрерывный сон, является ключом к хорошему ночному отдыху.Сон в положении лежа может помочь при болях в шее и плечах. В рамках исследования 20 здоровых участников опробовали три позы для сна. Все трое лежали на спине, но в одном обе руки были по бокам, в другом обе руки были на груди, а в другом доминирующая рука была на лбу.Было показано, чтоАктивность правой трапециевидной и лестничной мышц значительно различалась среди трех исследованных поз для сна и была наибольшей в положении лежа на спине с доминирующей рукой на лбу.Ранее МедикФорум писал о пользе кожуры киви.

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