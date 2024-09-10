Влияет на сердечников: врачи дали советы о том, как пережить мощную магнитную бурю

Не переутомляться, избегать интенсивных умственных и физических нагрузок;

Стараться соблюдать режим труда и отдыха, чаще делать перерывы в работе;

Высыпаться;

Избегать стресса;

Правильно питаться – употреблять достаточно воды, овощи, фрукты, зелень, орехи, рыбу, молочные продукты;

Исключить из рациона жирную, жареную, соленую пищу;

Отказаться от сигарет, употребления кофе и алкоголя – эти психостимуляторы лишь усиливают стресс.

«Сократить влияние магнитных бурь на здоровье до минимума помогают стимулирующие кровообращение и повышающие общий тонус организма прогулки на свежем воздухе, неспешная йога или плавание. Людям с сердечно-сосудистыми и другими хроническими патологиями важно не забывать принимать прописанные препараты», - проинформировала «Лента.ру».

Из-за возникшего геошторма, вызванного магнитными колебаниями, многие люди могут чувствовать себя плохо. Повышенную чувствительность к подобным изменениям проявляют люди с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом – у них снижен болевой порог, и недомогания могут ощущаться особенно сильно. Вдобавок их организм не может быстро адаптироваться к изменяющимся внешним условиям, как это, например, происходит у здоровых людей.Магнитные бури влияют на самочувствие сердечников и ревматиков, пожилых людей, пациентов с неврологическими болезнями, артритом, анемией, бронхиальной астмой, тревожным и депрессивным расстройствами.В периоды магнитных бурь возникают головные боли, скачки артериального давления, перепады настроения, раздражительность, учащенное сердцебиение, боли в суставах, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.Врачи дают следующие советы:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда необходимо обращаться к врачу при возникающей головной боли или боли в спине.

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