Влияет на сердечников: врачи дали советы о том, как пережить мощную магнитную бурю

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плохое самочувствие

Астрономы сообщили, что с вечера вторника 10 сентября до середины среды 11 сентября Земля будет пребывать под влиянием крайне сильной магнитной бури.

Из-за возникшего геошторма, вызванного магнитными колебаниями, многие люди могут чувствовать себя плохо. Повышенную чувствительность к подобным изменениям проявляют люди с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом – у них снижен болевой порог, и недомогания могут ощущаться особенно сильно. Вдобавок их организм не может быстро адаптироваться к изменяющимся внешним условиям, как это, например, происходит у здоровых людей.

У кого может резко ухудшиться самочувствие. Магнитные бури влияют на самочувствие сердечников и ревматиков, пожилых людей, пациентов с неврологическими болезнями, артритом, анемией, бронхиальной астмой, тревожным и депрессивным расстройствами.

Какие недомогания могут возникать. В периоды магнитных бурь возникают головные боли, скачки артериального давления, перепады настроения, раздражительность, учащенное сердцебиение, боли в суставах, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.

Как пережить мощную магнитную бурю. Врачи дают следующие советы:
  • Не переутомляться, избегать интенсивных умственных и физических нагрузок;
  • Стараться соблюдать режим труда и отдыха, чаще делать перерывы в работе;
  • Высыпаться;
  • Избегать стресса;
  • Правильно питаться – употреблять достаточно воды, овощи, фрукты, зелень, орехи, рыбу, молочные продукты;
  • Исключить из рациона жирную, жареную, соленую пищу;
  • Отказаться от сигарет, употребления кофе и алкоголя – эти  психостимуляторы лишь усиливают стресс.
«Сократить влияние магнитных бурь на здоровье до минимума помогают стимулирующие кровообращение и повышающие общий тонус организма прогулки на свежем воздухе, неспешная йога или плавание. Людям с сердечно-сосудистыми и другими хроническими патологиями важно не забывать принимать прописанные препараты», - проинформировала «Лента.ру».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда необходимо обращаться к врачу при возникающей головной боли или боли в спине.

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Теги : магнитные бури, проблемы со здоровьем, метеочувствительность