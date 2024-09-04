Диетолог Круглова: правильный рацион помогает пожилым поддерживать здоровой свою нервную систему

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пожилые люди за столом

Врач-диетолог Наталья Круглова: питание помогает обеспечить профилактику «возрастных» заболеваний нервной системы.

Диетолог Круглова сообщила в комментарии «Москве 24», что правильный рацион помогает пожилым людям поддерживать здоровой свою нервную систему. В частности, отметила она, в такой рацион должна входить разнообразная растительная пища.

«Овощи, листовая зелень, фрукты – в них содержится целый ряд микроэлементов, в том числе витамин E, важный для нервной системы. Также необходимо употреблять темные ягоды – бруснику, клюкву, голубику, чернику, смородину. Они полезны тем, что содержат антиоксиданты», - пояснила специалист.

Еще одна категория продуктов, которая должна присутствовать в рационе пожилых, – это источники омега-3 жирных кислот. По словам Кругловой, эти вещества положительно влияют на работу мозга и улучшают его защит от воспаления, повышающего риск болезни Альцгеймера и деменции. Такими источниками могут быть жирные сорта рыбы, орехи и семена.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты следует включать в рацион, чтобы предотвратить развитие диабета.

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Наталья Круглова
Наталья Круглова
ЗОЖ
врач-диетолог
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Теги : пожилые люди, здоровье мозга, Наталья Круглова