«Просыпаться в одно время»: врач Царева дала советы о том, как наладить сон без лекарств

«Самое главное, что нужно сделать в этом случае, — вставать и ложиться в одно и то же время. Попытки отоспаться при сбитом режиме сна ни к чему не приведут. И в будние, и в выходные дни ставить будильник следует на одно и то же время».

«Даже если человек будет какое-то поздно засыпать, но при этом в одно и то же время вставать, у него будет копиться сонливость — так называемое давление сна, которое заставит его рано или поздно лечь в нужное время», - объяснила врач.

Врач Царева рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», что наиболее частой причиной проблем со сном является сбой биоритмов. Режим сна может сбиться под влиянием стресса, смены графика работы, перелетов в регионы с другим часовым поясом и многих других причин. Царева отметила, что к медикаментозному лечению при сбое биоритмов прибегают крайне редко, чаще используются методы, позволяющие восстановить режим без лекарств.Врач дала советы о том, как наладить сон без препаратов. Специалист подчеркнула, что для его нормализации важно просыпаться в одно время, не делая попыток отоспаться.Эксперт констатировала, что организм каждого человека устает по своему, и потребность во сне у разных людей различается. Но когда организм «знает», что его заставят проснуться в определенное время, он отрегулирует механизмы сонливости так, что она начнет возникать достаточно рано, чтобы он мог выспаться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-терапевт Светлана Бурнацкая рассказала, какими способами можно эффективно защитить свое здоровье осенью, сделав организм устойчивее к сезонным инфекциям.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.