«Принимать витамины С и D»: нутрициолог Никитина пояснила, как укрепить иммунитет осенью

«В осенний период наблюдается уменьшение поступления свежих фруктов, ягод, овощей и зелени в рацион россиян. Для предотвращения дефицита имеет смысл принимать витаминные комплексы, которые содержат активные формы витаминов группы В, а также минералы и антиоксиданты», - поделилась мнением эксперт.

Осенью из-за сокращения световой продолжительности дней и солнца, а также других погодных и атмосферных изменений в организме человека происходит серьезная перестройка, обеспечивающая его адаптацию к новым климатическим условиям. Чтобы такое изменение не стало сильным стрессом и не повредило иммунитету, нутрициолог Никитина посоветовала оказать поддержку организму, употребляя определенные витамины.В беседе с порталом Lenta.ru эксперт уточнила: для здоровья осенью надо принимать витамины С и D. Никитина обратила внимание на то, что витамин D помогает организму плавно осуществить перестройку своих циркадных ритмов, а также играет ключевую роль в укреплении иммунитета. Что касается витамина С, он необходим для слаженной работы иммунной и нервной систем, для здоровой деятельности надпочечников (вдобавок снижает уровень стресса, усталости и утомляемости).Никитина добавила, что одним из особо важных для здоровья веществ является магний, который участвует в более чем 300 биохимических процессах, происходящих в человеческом теле. Его достаток улучшает стрессоустойчивость, помогает нормализовать сон и повысить качество когнитивных функций.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление половинки лука в день помогает организму эффективнее защищаться от заражения ОРВИ.

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