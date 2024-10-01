Активность и сон до 9 часов в день: врач Драпкина назвала пять привычек для продления жизни

«Чтобы оставаться в отличной форме и продлить свою жизнь, важно следить за своим рационом».

«Взрослым людям нужно спать от 7 до 9 часов в сутки, хотя диапазон допустимого сна варьируется от 6 до 10 часов», - уточнила Драпкина.

Врач Драпкина назвала пять привычек для улучшения качества жизни и ее продления.Терапевт констатировала в разговоре с aif.ru:По словам эксперта, ежедневное меню должно включать минимум 400 граммов свежих овощей и фруктов. Дважды в неделю следует есть рыбу. Кроме того, нужно строго контролировать количество сахара и соли, переработанной еды с искусственными добавками.Оксана Драпкина напомнила: по статистике, каждый четвертый курильщик не доживает до 50 лет. Что касается алкоголя, он действует на организм как канцероген, его безопасного количества не существует – любая доза может оказаться роковой.Привычка тратить на сон достаточно времени – одна из привычек, способствующих продлению жизни, подчеркнула врач.Врач заявила, что малоподвижность увеличивает риск преждевременной смерти на 20-30%. Привычка тратить на умеренные физические нагрузки до 300 минут в неделю серьезно повышает шансы человека на долголетие.Драпкина предупредила, что существование в условиях замкнутости, социальной изоляции повышает риск смерти на 26%. Общение, поддержание социальных связей – это важный фактор для сохранения здоровой психики и хорошей стрессоустойчивости.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком возрасте женщинам рекомендуется замораживать здоровые яйцеклетки.

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