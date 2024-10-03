Нужно отказаться: врач Волкова объяснила табу на ультрапереработанную еду после 40 лет

«В любом случае, во всех возрастных группах, тем более после 40 лет и старше, мы исключаем ультрапереработанную пищу: это продукты, изготавливаемые на заводах с использованием различных консервантов», - заявила Волкова РИА Новости

Врач Волкова сообщила в интервью, что ультрапереработанные продукты не следует употреблять людям из всех возрастных групп, но особенно лицам старше 40 лет.Объясняя табу на ультрапереработанную еду, медик констатировала, что продукты из этой категории насыщены добавками искусственного происхождения, которые человеческий организм не может нормально усвоить и расщепить. В результате происходит накапливание нежелательных, непроверенных или потенциально вредных веществ, под воздействием которых могут возникать разного рода отклонения. Все это повышает риск обменных нарушений, многих заболеваний. Кроме того, отметила Волкова, большинство переработанных продуктов содержат разные сахара, и их употребление способствует набору веса, ожирению. После 40 лет такой риск увеличивается особенно серьезно, так как метаболизм в организме осуществляется медленнее, приобретаются хронические патологии, начинает ослабевать и атрофироваться мышечная ткань.Диетолог подчеркнула, что сохранению мышечной массы эффективно содействует натуральная белковая пища. Кроме того, взрослым людям нужно придерживаться рекомендуемой нормы употребления овощей и фруктов в 500 граммов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько сахара можно съедать за день , и от каких продуктов с ним лучше все-таки отказаться.

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