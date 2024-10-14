«Проблема в стрессе»: кардиолог Кореневич ответила, что губит сосуды быстрее соли и сахара

О вредных продуктах сегодня много говорят и пишут. Но только ли неподходящая еда повинна в том, что главным «убийцей» современных людей стали заболевания сердца? Рассуждая о причинах сердечно-сосудистых болезней, кардиолог Кореневич заметила: нельзя винить продукты на столе в гипертонии, инфарктах, тромбозах или слабых сосудах. Связывать возникающие у человека кардиопатологии только с неправильным рационом – заблуждение, считает врач.Кардиолог заявила в «Дзен»: для здоровья сердца существует кое-что опаснее вредных закусок. Анна Кореневич ответила, что значительно быстрее пресловутой соли, сахара, трансжиров или консервантов сосуды губит стресс – часто возникающий или хронический. Медик убеждена: сегодня наряду с рекомендациями о правильном и сбалансированном питании также очень актуальны советы и методики, помогающие людям улучшать свою стрессоустойчивость, «закалять» нервы, заботиться от своем психоэмоциональном благополучии.Также кардиолог указала на то, что питание и стресс определенным образом взаимосвязаны. Например, стрессовое состояние организма усугубляется, когда он не получает в достатке необходимых ему питательных веществ – белков, качественных жиров, сложных углеводов, витаминов и минералов. Когда организм получает с едой слишком большое количество калорий или искусственных компонентов, которые он должен расщепить и усвоить, это тоже становится для него стрессом.С другой стороны, когда человек не находится в эмоциональном стрессе, он интуитивно тяготеет к более сбалансированному питанию. Из-за переживаний или повышенной тревожности люди начинают злоупотреблять калорийной или сладкой пищей, либо вовсе отказываются от нее – подобное пищевое поведение лишь усугубляет психологическую нестабильность, стресс. Именно в таких обстоятельствах сосуды и сердце испытывают чрезмерную нагрузку, которая вредит им и вызывает опасные нарушения, констатировала врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болезни сердца становятся для многих людей фактором развития деменции

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