Сахар и макароны из белой муки: врач Лебедева назвала 5 вредных для здоровья и внешности продуктов

«Нужно делать ставку на более разнообразное и сбалансированное питание. Не стоит сразу отказываться от любой вредной еды – гораздо эффективнее постепенно ограничивать ее», - рассказала Диляра Лебедева в Telegram.

Тем, кто хочет изменить к лучшему внешность и здоровье, врач Лебедева посоветовала ограничивать в своем питании определенные группы продуктов.Медик сообщила, что подобным образом она перестроила собственное питание и убедилась – метод отказала от вредных для здоровья и внешности продуктов действительно работает.Какие именно продукты советует ограничивать специалист?Такая еда является источником рафинированных углеводов, провоцирующих резкие скачки уровней сахара и инсулина в крови – именно это способствует интенсивному жироотложению в организме и возникновению сильной усталости, сонливости днем.Его регулярное употребление старит кожу, так как глюкоза обладает свойством разрушать молекулы коллагена – белка, обеспечивающего коже упругость и гладкость. По слова Лебедевой, вместо сладостей она ест фрукты и ягоды. Если следовать такой привычке некоторое время, можно заметить позитивное изменение в состоянии кожи.В таких продуктах практически всегда содержатся трансжиры, излишки соли, консерванты. Избавив свой организм от необходимости усваивать эти компоненты, можно значительно улучшить его функционирование, снизить риск нарушений в работе органов.Лебедева призналась: исключив их из повседневного меню, она забыла о проблемах с пищеварением.Врач считает, что основу рациона должны составлять цельнозерновые каши, белок, свежие овощи и фрукты, орехи, полезные жиры.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие популярные у россиян супы могут серьезно вредить работе ЖКТ.

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