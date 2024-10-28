Терапевт Чернышова: метод отвлечения помогает легче пережить длинную рабочую неделю
Врач-терапевт Надежда Чернышова поделилась советами о том, как легче пережить длинную шестидневную рабочую неделю.
Начавшаяся рабочая неделя будет длиннее обычной, она продлится по 2 ноября включительно. Терапевт Чернышова рассказала «Москве 24», какие приемы позволяют легче переносить увеличение нагрузки, связанной с выполнением рабочий обязанностей. Вот один из советов врача – сложными рабочими делами лучше заниматься в начале недели, так как к ее концу накапливается больше напряжения. Но дома в такой период не нужно заниматься ничем, что может требовать больших затрат энергии и сил.
«Не стоит браться за сложные трудозатратные домашние дела. Поменьше встреч, поездок. Нужно себя беречь и вовремя ложиться спать. Тогда спокойно можно прожить эти шесть дней», – сказала специалист.
Также легче пережить длинную рабочую неделю помогает метод отвлечения. По словам Чернышовой,
«в конце каждого рабочего часа надо делать пятиминутный перерыв».
Во время такой паузы нужно отвлечься на что-то, переключить внимание. Медик рекомендует встать, размяться – немного пройтись, выполнить несколько упражнений. Также можно выпить воды, что-то почитать. Подобное отвлечение помогает лучше сохранять работоспособность, констатировала эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычка дольше спать в выходные дни полезна для защиты мозга от деменции.
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Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
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