Терапевт Чернышова: метод отвлечения помогает легче пережить длинную рабочую неделю

«Не стоит браться за сложные трудозатратные домашние дела. Поменьше встреч, поездок. Нужно себя беречь и вовремя ложиться спать. Тогда спокойно можно прожить эти шесть дней», – сказала специалист.

«в конце каждого рабочего часа надо делать пятиминутный перерыв».

Начавшаяся рабочая неделя будет длиннее обычной, она продлится по 2 ноября включительно. Терапевт Чернышова рассказала «Москве 24», какие приемы позволяют легче переносить увеличение нагрузки, связанной с выполнением рабочий обязанностей. Вот один из советов врача – сложными рабочими делами лучше заниматься в начале недели, так как к ее концу накапливается больше напряжения. Но дома в такой период не нужно заниматься ничем, что может требовать больших затрат энергии и сил.Также легче пережить длинную рабочую неделю помогает метод отвлечения. По словам Чернышовой,Во время такой паузы нужно отвлечься на что-то, переключить внимание. Медик рекомендует встать, размяться – немного пройтись, выполнить несколько упражнений. Также можно выпить воды, что-то почитать. Подобное отвлечение помогает лучше сохранять работоспособность, констатировала эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычка дольше спать в выходные дни полезна для защиты мозга от деменции

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