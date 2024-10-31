«Это бесполезно»: врачи предостерегли россиян от сдачи некоторых анализов

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анализ крови

Ряд назначаемых пациентам анализов практически бесполезен, об этом сообщили токсиколог Михаил Кутушов и терапевт Антон Шулаев.

Врачи Кутушов и Шулаев предостерегли россиян от сдачи некоторых анализов.

«Иногда врачи назначают анализы, которые не помогают в диагностике и лечении», - сказал по этому поводу токсиколог Михаил Кутушов.

В частности, бесполезным он назвал выполнение общего анализа крови в тех случаях, когда у человека присутствуют очевидные признаки инфекции. Врач пояснил, что в таких обстоятельствах актуальнее специфический анализ на возбудителя инфекции – это позволяет избежать назначения антибиотиков, которые могут оказаться неэффективными для пациента.

Также Кутушов посоветовал избегать анализа мочи по Нечипоренко, а вместо него проводить бактериологическое исследование мочи.

Врач добавил, что бесполезной может быть и рентгенография.

«Рентгенография в отсутствие строгих показаний может быть опасной для пациента. Иногда врачи могут назначать ее в профилактических целях, что не рекомендуется», - подчеркнул Кутушов.

Терапевт и нефролог Антон Шулаев, в свою очередь, заметил, что неэффективным является анализ крови на инсулин, который нередко назначается пациентам с лишним весом. Он объяснил, что показатели инсулина часто колеблются, и для уточнения содержания этого гормона в крови гораздо лучше подходит анализ С-пептид.

Врач Шулаев указал и на другие бесполезные анализы:
  • Анализ на тиреотропный гормон (ТТГ) для оценки функций щитовидной железы;
  • Копрограмма – лабораторное исследование кала;
  • Анализ крови на витамин D, назначаемый пациентам, у которых нет остеопороза, болезней почек или паращитовидной железы.
Рекомендации врачей опубликовала «Лента.ру»

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Теги : анализы, ошибки в лечении, Михаил Кутушов, Антон Шулаев
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