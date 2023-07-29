Токсиколог Кутушов: при густой крови нужно первым убрать из рациона сахар

«Сахар (как в еде, так и в напитках) рекомендуется убрать в первую очередь – из-за него уровень глюкозы в крови повышается и растет выработка липидных соединений», - поделился Кутушов в Telegram.

жирное мясо

копченые закуски

картофель

бананы

богатые источники витамина К в виде шпината, петрушки, брюссельской капусты и других.

«Важно следить за пищеварительной системой в целом. Проблемы с ней нарушают водный баланс, тем самым сгущая кровь. Также кровь становится гуще из-за недостаточной выработки необходимых ферментов, ведущей к закислению организма», - резюмировал специалист.

Токсиколог Кутушов напомнил россиянам, что проблема густой крови тесно связана с подверженностью людей варикозу, тромбофлебиту и сердечно-сосудистым заболеваниям, включая инфаркт миокарда. Ученый отметил, что в тех случаях, когда кровь человека становится густой, из рациона питания должны исключаться некоторые продукты. При этом, уточнил Кутушов, при густой крови нужно первым убрать из рациона сахар. По словам эксперта, частое употребление сахара «помогает» крови становиться более жирной, что делает ее гуще.Также специалист назвал другие продукты, употребление которых при густой крови должно сокращатьсяКутушов добавил, что на сгущение крови может влиять недостаток в рационе белка и аминокислот. Учитывая это, эксперт посоветовал не отказываться от мяса, но предпочитать его нежирные, диетические разновидности.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что судороги ног летом могут возникать из-за неправильного питья воды.

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