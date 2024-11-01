Головная боль и боли в сердце: врач Арсланова пояснила, кто плохо себя чувствует из-за магнитных бурь

0 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/full-shot-woman-with-anxiety-bed_17637732.htm#query=fatigue&position=44&from_view=search&track=sph
плохое самочувствие

Некоторые люди в дни магнитных бурь могут испытывать дискомфорт и болезненные симптомы, сообщила врач Айгуль Арсланова.

Магнитные бури, которые атакуют Землю в эти дни, могут стать фактором плохого самочувствия у метеозависимых людей. Отмечая данный факт, уфимский врач Айгуль Арсланова предупредила, что метеопаты в такие периоды магнитных колебаний в атмосфере могут страдать от следующих неприятных симптомов:
  • Головная боль или ощущение сдавливания головы;
  • Головокружение;
  • Слабость;
  • Повышенная утомляемость и снижение работоспособности;
  • Повышенная раздражительность, плаксивость, плохое настроение;
  • Боли в области сердца, учащенное сердцебиение;
  • Скачки артериального давления;
  • Проблемы с дыханием, одышка.
«У многих в эти дни могут появляться проблемы со сном, проявляться тревожность, обостряться хронические заболевания», - добавила врач.

По словам Арслановой, наиболее чувствительными к магнитным колебаниям являются определенные группы людей – прежде всего, это обладатели сердечно-сосудистых заболеваний, гипертоники и гипотоники. Кроме того, плохо себя чувствовать могут астматики, люди с хроническими неврологическими нарушениями, психическими расстройствами, а также пожилые.

«Людям из группы риска следует контролировать свое давление, соблюдать режим питания, избегать стрессов, чрезмерных физических и умственных нагрузок, больше отдыхать. При необходимости – консультироваться с врачом», - пояснила специалист в беседе с UfaTime.ru.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каком колебании атмосферного давления может возникнуть инсульт.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Терапевт Асанов назвал признаки хронических заболеваний в период магнитных бурь
Начавшиеся магнитные бури могут вызывать проблемы с самочувствием: объясняет эксперт
Врач: как поддержать здоровье в период магнитных бурь?
Теги : магнитные бури, плохое самочувствие, Айгуль Арсланова