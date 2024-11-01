Головная боль и боли в сердце: врач Арсланова пояснила, кто плохо себя чувствует из-за магнитных бурь

Головная боль или ощущение сдавливания головы;

Головокружение;

Слабость;

Повышенная утомляемость и снижение работоспособности;

Повышенная раздражительность, плаксивость, плохое настроение;

Боли в области сердца, учащенное сердцебиение;

Скачки артериального давления;

Проблемы с дыханием, одышка.

«У многих в эти дни могут появляться проблемы со сном, проявляться тревожность, обостряться хронические заболевания», - добавила врач.

«Людям из группы риска следует контролировать свое давление, соблюдать режим питания, избегать стрессов, чрезмерных физических и умственных нагрузок, больше отдыхать. При необходимости – консультироваться с врачом», - пояснила специалист в беседе с UfaTime.ru.

Магнитные бури, которые атакуют Землю в эти дни, могут стать фактором плохого самочувствия у метеозависимых людей. Отмечая данный факт, уфимский врач Айгуль Арсланова предупредила, что метеопаты в такие периоды магнитных колебаний в атмосфере могут страдать от следующих неприятных симптомов:По словам Арслановой, наиболее чувствительными к магнитным колебаниям являются определенные группы людей – прежде всего, это обладатели сердечно-сосудистых заболеваний, гипертоники и гипотоники. Кроме того, плохо себя чувствовать могут астматики, люди с хроническими неврологическими нарушениями, психическими расстройствами, а также пожилые.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каком колебании атмосферного давления может возникнуть инсульт

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