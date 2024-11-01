Невролог Сутормин: инсульт может случиться во сне

«Инсульт может начаться с потери сознания, комы или с онемения нескольких пальцев кисти», - обратил внимание медик.

«Инсульт может быть даже во сне, это называется инсультами пробуждения», – пояснил Сутормин.

Попросить человека улыбнуться – при инсульте улыбка кривая, перекошенная, только одним уголком губ;

Попросить поднять перед собой обе руки – при инсульте одна рука будет отставать или не поднимется;

Попросить произносить свое полное имя – при инсульте речь невнятная, нарушенная.

Для спасения человека с инсультом главное – это своевременно оказать ему профессиональную медицинскую помощь. Поэтому, когда он возникает, важно быстро сообразить, что происходит что-то серьезное, и позвонить в «Скорую». Врач Максим Сутормин сообщил в беседе с «Радио 1», что опасное для жизни нарушение мозгового кровообращения может проявляться разными неврологическими симптомами.Нарушение движения в руке или ноге, головокружение, потеря зрения на один глаз, потеря чувствительности, нарушение координации или речи у человека являются симптомами инсульта, - перечислил он.Невролог отметил, что клиническая картина инсульта может представлять собой сочетание тех или иных симптомов в разных вариантах – не обязательно, что возникнет какой-то определенный набор признаков в определенной последовательности.Невролог подчеркнул, что важно понимать: инсульт может возникнуть внезапно – например, у человека, который еще две минуты назад абсолютно нормально чувствовал себя, общался. Кроме того, он может случиться во сне (зачастую это происходит в ранние утренние часы).Невролог добавил, что при всем разнообразии проявлений, у многих инсультов бывают общие признаки. При подозрении на инсульт можно сделать следующее:После этого нужно сразу звонить врачам и сообщать, что у человека инсульт – медики реагируют на него сразу.Пострадавшему нужно помочь прилечь, иначе он может упасть. Если возникла рвота, нужно повернуть голову набок. Если все происходит в помещении – открыть окна и впустить свежий воздух.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как на риск инсульта влияют погодные колебания

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