Невролог Сутормин: инсульт может случиться во сне

251 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/low-angle-view-distraught-man-holding-his-head-pain-while-sitting-living-room_26343742.htm#query=headache&position=23&from_view=search&track=sph
мужчина держится за голову

При инсульте важно не растеряться и быстро вызвать «скорую»; следует понимать, что он может возникнуть практически в любой ситуации.

Для спасения человека с инсультом главное – это своевременно оказать ему профессиональную медицинскую помощь. Поэтому, когда он возникает, важно быстро сообразить, что происходит что-то серьезное, и позвонить в «Скорую». Врач Максим Сутормин сообщил в беседе с «Радио 1», что опасное для жизни нарушение мозгового кровообращения может проявляться разными неврологическими симптомами.

Нарушение движения в руке или ноге, головокружение, потеря зрения на один глаз, потеря чувствительности, нарушение координации или речи у человека являются симптомами инсульта, - перечислил он.

Невролог отметил, что клиническая картина инсульта может представлять собой сочетание тех или иных симптомов в разных вариантах – не обязательно, что возникнет какой-то определенный набор признаков в определенной последовательности.

«Инсульт может начаться с потери сознания, комы или с онемения нескольких пальцев кисти», - обратил внимание медик.

Невролог подчеркнул, что важно понимать: инсульт может возникнуть внезапно – например, у человека, который еще две минуты назад абсолютно нормально чувствовал себя, общался. Кроме того, он может случиться во сне (зачастую это происходит в ранние утренние часы).

«Инсульт может быть даже во сне, это называется инсультами пробуждения», – пояснил Сутормин.

Невролог добавил, что при всем разнообразии проявлений, у многих инсультов бывают общие признаки. При подозрении на инсульт можно сделать следующее:
  • Попросить человека улыбнуться – при инсульте улыбка кривая, перекошенная, только одним уголком губ;
  • Попросить поднять перед собой обе руки – при инсульте одна рука будет отставать или не поднимется;
  • Попросить произносить свое полное имя – при инсульте речь невнятная, нарушенная.
После этого нужно сразу звонить врачам и сообщать, что у человека инсульт – медики реагируют на него сразу.
Пострадавшему нужно помочь прилечь, иначе он может упасть. Если возникла рвота, нужно повернуть голову набок. Если все происходит в помещении – открыть окна и впустить свежий воздух.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как на риск инсульта влияют погодные колебания.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Максим Сутормин
Максим Сутормин
Здоровье
главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Московской области
Читать MedikForum.ru в
Невролог Сутормин: инсульт может произойти в возрасте 30−40 лет
Симптомы инсульта: 2 ощущения на лице, руке или ноге
Врач Мацокин: перед инсультом организм лишается какой-либо функции
Теги : инсульт, признаки инсульта, Максим Сутормин
Россиянки теряют волосы. Врач Егорова дала советы от их выпадения осенью
Невролог Сутормин: инсульт может случиться во сне
Врач Чернышова: людям с гипертонией нужно измерять давление дважды в день