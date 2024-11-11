«Риск серьезных последствий»: уфимские врачи составили топ-5 опасностей самолечения

«Многие люди нередко самостоятельно принимают препараты без консультации с врачом в надежде облегчить симптомы заболеваний. Однако, полагаясь на собственный опыт или информацию из интернета, они рискуют столкнуться с серьезными последствиями», - приводятся их слова в UfaTime.ru.

Башкирские медики из больницы №5 Уфы составили топ-5 опасностей самолечения. Врачи призвали россиян не прибегать к самостоятельному использованию медикаментов без согласования с лечащими специалистами.В частности, одним из ключевых рисков, связанных с самолечением, по словам врачей, является. При этом люди могут принимать препараты, устраняющие неприятные симптомы. Сама причина заболевания в случае такого «лечения» сохраняется, а для болезни появляется возможность прогрессировать и усугубляться.Еще одна опасность самолечения –: человек рискует с опозданием получить квалифицированную медицинскую помощь. Это серьезно увеличивает вероятность опасных осложнений.Также в порядке самолечения люди часто неправильно используют лекарства. Эксперты предупреждают, чточревато развитием резистентности, то есть появлением невосприимчивых к антимикробным средствам бактериям. Кроме того, опасность для организма представляют, из-за которых медикаменты могут усиливать или ослаблять действие друг друга.В топ опасностей самолечения вошли и. Они могут возникать из-за неправильного выбора препаратов или методов терапии.Врачи подчеркнули, что при возникшем недомогании гораздо разумнее и безопаснее обращаться за помощью к квалифицированным специалистам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Мясниковым был назван нелекарственным способ нормализовать состояние при высоком давлении.

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