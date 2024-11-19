Уролог Аглиулин: белый хлеб относится к продуктам, которые снижают тестостерон и либидо

Уролог Аглиулин посоветовал мужчинам тщательнее следить за качеством своего питания. Врач предупредил о существовании продуктов, которые снижают сильному полу тестостерон и либидо – особенно при употреблении в большом количестве.В частности, заметил Аглиулин, к продуктам, способным вести к снижению уровня тестостерона и связанному с падению сексуального желания, относятся соленья и консервы, в которых содержится очень много натрия. Медик предостерег: избыток этого вещества ведет к появлению тромбов в сосудах и повышению давления, а также уменьшает концентрацию тестостерона;Еще один враг мужской сексуальности – пиво. С ним в организм мужчины поступают вещества, действующие как женские гормоны, – любителям пиво это грозит уменьшением полового влечения.Также уролог назвал опасным избыток сахара – он провоцирует повышенную выработку инсулина, что стимулирует развитие висцерального ожирения и «убивает» мужчинам тестостерон.Помимо того, для качественной мужской потенции вредны жирные продукты с повышенным содержанием холестерина и кофеин, употребляемый в больших количествах, добавил эксперт.Вдобавок, по словам Аглиулина, к продуктам, которые снижают тестостерон и либидо, относятся белый дрожжевой хлеб и разная выпечка, копчености, переработанные мясные изделия, чипсы. На мужской организм оказывают пагубное воздействие добавки, которыми обычно полны такие продукты. Многочисленные улучшители вкуса, красители и консерванты, глутамат натрия, трансжиры – все они при регулярном употреблении начинают угнетать мужскую половую функцию, заключил уролог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут возникать из-за сидячего образа жизни

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.