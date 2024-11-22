Диетолог Гинзбург: мясной клей в колбасе и сосисках не влияет на развитие онкологических болезней
Хотя колбасу и сосиски нельзя назвать полезными продуктами, присутствующий в них мясной клей не так страшен, как об этом многие говорят.
На днях стало известно, что при проверке сосисок в продукции четырех отечественных производителей был обнаружен так называемый мясной клей (добавляется в колбасные изделия для получения однородной текстуры). В России использовать мясной клей в пищевом производстве запрещено, многие СМИ сообщили о его способности провоцировать развитие рака.
Известный российский врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что в этом плане опасность мясного клея преувеличена – канцерогеном он не является.
«Под этим довольно страшным названием скрывается фермент, который помогает создать некую спайку в продуктах животных и растительных белков. Таким образом из сырья не самого высокого качества создают структуру более полезного продукта. Эта добавка также позволяет сократить время производства продукта и увеличить количество сырья», - объяснил он в комментарии NEWS.ru.
Гинзбург заявил, что данная добавка не влияет на развитие онкологических болезней. Ее способность проявлять канцерогенный эффект изучалась в соответствующих исследованиях, и специалисты не нашли подтверждений тому, что мясной клей может влиять на развитие кишечных или онкологических заболеваний.
По словам диетолога, такой «клей» может содержаться и в молочных продуктах.
«Определить присутствие этой добавки в пище не удастся никак. Особого вреда от нее ждать не приходится, потому что в мире она применяется и серьезных проблем не возникает», - заметил Гинзбург.
В то же время он обратил внимание, что в России и в Таможенном союзе ЕАЭС использование мясного клея законодательно запрещено. Если существует закон о запрете применения добавки, производители продуктов должны его соблюдать, подчеркнул специалист
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для лучшей защиты от развития рака врачи советуют пить молоко с куркумой.
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Михаил Гинзбург
Здоровье
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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