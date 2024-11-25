Диетолог Афинская: отказ от углеводов может вызывать сильную тягу к сладкому

«Многие пытаются строго ограничивать все углеводы, в том числе гречку, овес, бурый рис, чтобы похудеть. Однако это приводит к сильной тяге к сладостям и мучному», - рассказала она в своем Telegram-канале.

Людям, которые старательно ограничивают себя в углеводах, диетолог Афинская посоветовала помнить, что такое ограничение может иметь неприятные последствия. Специалист предупредила: когда человек употребляет слишком мало углеводов, он рискует через некоторое время столкнуться с усиленным выпадением волос, нехваткой энергии и постоянным ощущением усталости. Также при этом могут возникать проблемы в работе кишечника, застойные явления и запоры.Афинская обратила внимание, что продуктами, которые содержат углеводы, являются фрукты и крупы. Ограничивая себя в углеводах и исключая такие продукты из ежедневного меню, люди заставляют свой организм испытывать сильный недостаток клетчатки, витаминов и микроэлементов.Подобная нехватка важных питательных веществ опасна, в частности, тем, что провоцирует сильную тягу к сладкому, заявила Лиза Афинская.Медик добавила, что здоровые источники углеводов – это в том числе источники клетчатки, дефицит которой делает человека менее выносливым, ослабляет его иммунитет.Какие углеводы нельзя исключат из рациона. Эксперт констатировала, что в регулярном меню должны присутствовать фрукты, бобовые и цельное зерно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сильная тяга к сладкому может возникать на фоне нехватки магния и железа

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