Правильное питание и прогулка: врач из Уфы Белева дала семь советов для борьбы с дневной сонливостью

«Тяжелый обед с высоким содержанием углеводов может способствовать увеличению уровня сахара в крови, а затем его резкому падению, что вызывает усталость и сонливость. Нужно выбирать блюда с балансом белков, здоровых жиров и углеводов с низким гликемическим индексом», - подчеркнула Эльвира Белева.

«Физическая активность, в частности короткая прогулка после обеда, помогает стимулировать циркуляцию крови и улучшить самочувствие, снизив ощущение усталости», - сказала врач UfaTime.ru.

Врач из Уфы Белева дала семь советов для борьбы с дневной сонливостью. Один из них – нужно контролировать свое употребление быстрых углеводов утром и во время обеда. Специалистка отметила, что для поддержания необходимой энергии в дневные часы необходимо правильное питание: важно употреблять достаточно белка и полезных жиров, а среди углеводных продуктов выбирать те, что перевариваются достаточно медленно.Что еще может помочь – прием пищи мелкими порциями. Когда человек съедает сразу много, это усиливает чувство усталости.Также для борьбы с послеобеденной сонливостью эксперт посоветовала не злоупотреблять кофеином. Соблазн выпить кофе для ощущения бодрости может быть сильным, но чем больше чашек за день, тем вые риск того, что будет нарушен ночной режим сна, отметила врач.По словам специалиста, гораздо полезнее для избавления от вялости и сонливости шевелиться, двигаться – разминаться, делать упражнения, ходить по лестнице или совершать пешую прогулку.Белева добавила, что в борьбе с дневной сонливостью также эффективны короткий сон до 20 минут, питье воды и привычка обедать в одно время.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что обилие обработанной еды в рационе входит в число трех ключевых факторов риска рака

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