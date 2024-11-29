Врач Умнов: чистка машины от снега опасна для сердечников из-за риска отрыва тромба

«Уборка от снега может стать опасна для людей, если те страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы», - заявил медик.

«Не стоит забывать, что повышенная физическая нагрузка может вызвать боли в опорно-двигательном аппарате, вплоть до разрыва мышц спины и ног», - добавил врач в разговоре с NEWS.ru.

Врач Умнов рассказал об опасности мероприятий, связанных с очищением от снега, для людей с хроническими сердечными патологиями.Умнов отметил, что безобидная чистка машины от снега может обернуться для сердечников таким опасным событием как отрыв тромба.Объясняя, почему при уборке снега возникает риск отрыва тромба, врач уточнил: это может произойти под влиянием холода и физической нагрузки (особенно если такую работу выполняет человек в целом малоподвижный, не занимающийся спортом). Медик обратил внимание, что при выходе на холод из теплого помещения возникает реакция в виде сосудистого спазма. В свою очередь, физические нагрузки, обусловленные уборкой от снега, повышают человеку артериальное давление. Последствием этого становится учащение сердечных сокращений, при котором возможны аритмия или отрыв тромба.Когда он отрывается от места своего крепления, то начинает мигрировать вместе с кровотоком по телу и может перекрыть любой сосуд, спровоцировав развитие тромбоэмболии. Чем крупнее оторвавшийся тромб – тем выше риск того, что возникнет такая закупорка. Самым опасным осложнением является тромбоэмболия легочной артерии, возникающая когда кровяным сгустком закупоривается крупный сосуд, по которому кровь движется от сердца к легким. Подобное нарушение серьезно повышает риск летального исхода.Александр Умнов посоветовал людям с заболеваниями сердца и сосудов проявлять осторожность, избегая резкого охлаждения и чрезмерных физических нагрузок на морозе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких проблемах с сердцем не следует посещать баню

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