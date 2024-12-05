Врач Золотарев предупредил, что может стать с печенью и поджелудочной из-за поедания сахара

«Печень пытается захватить часть лишнего сахара и запасти его в виде гликогена. Со временем этот гликоген перерождается в жир и возникает жировой гепатоз, негативно влияющий на ее работу», - приводит слова эксперта « Лента.ру ».

Врач Золотарев назвал опасные последствия постоянного поедания сахара для организма. Медик предупредил, что в первую очередь из-за его избыточного количества в повседневном питании страдает поджелудочная железа – наиболее чувствительный к сахару орган. Золотарев напомнил: железа вырабатывает инсулин, чтобы не допускать увеличения сахара в крови и минимизировать его негативное влияние на остальные органы. Но если человек постоянно употребляет продукты и напитки, богатые сахаром или простыми углеводами, поджелудочная может не справляться с нагрузкой, и сахар в крови начинает расти. Это ведет к развитию сахарного диабета.Также неумеренное поедание сахара «убивает» печень.Медик добавил, что последствиями подобного изменения печени становится резкое ухудшение ее работы как фильтра, повышение уровня холестерина и образование в сосудах бляшек.Врач добавил, что сахар также вступает в реакции с белками коллагеном и эластином, и это способствует биохимическим процессам в коже, ведущим к ее ускоренному старению. Вдобавок из-за них возникает риск образования в коже опухолей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые несладкие продукты могут содержать в себе много сахара

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