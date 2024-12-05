Макароны и крупы: врач рассказала о неожиданных продуктах с высоким уровнем сахара

«В 100 граммах макарон или круп содержится от 20 до 25 граммов сахара. В порции риса (200 г) – около 60 граммов. Эти продукты являются высококалорийными, их потребление нужно контролировать, особенно людям, стремящимся похудеть», - подчеркнула Устинова в комментарии « Газете.Ru ».

Фруктовые соки;

Пакетированные соки;

Мед;

Зефир, пастила, мармелад;

Сухофрукты, такие как изюм, финики, инжир, курага;

Леденцы;

Карамель.

Многим людям хорошо известно, что злоупотребление сахаром вредит здоровью, повышая риски ожирения, инсулинорезистентности, диабета второго типа. Врач Устинова посоветовала помнить, что сахар содержится не только в сластях.По словам эксперта, его источниками могут оказаться «неожиданные продукты». В частности, довольно большим количеством сахара отличаются макароны и крупы.Говоря о других богатых источниках сахара в рационе людей, медик назвала следующие продукты и напитки:Устинова обратила внимание, что количество употребляемых за сутки быстрых углеводов, определяющих уровень сахара в продуктах, не должно превышать 100 граммов. Такую норму легко превысить, если неоднократно в течение дня есть продукты, содержащие много сахара. Их количество нужно строго контролировать. Такие продукты не следует употреблять ежедневно (особенно натощак, так как в этом случае сахар в крови повышается особенно быстро). Позволять их себе нужно лишь иногда, как праздничную еду или некое исключение из правила.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что любовь к молочным продуктам может негативно сказаться на здоровье женщин

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