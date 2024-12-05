Макароны и крупы: врач рассказала о неожиданных продуктах с высоким уровнем сахара
Врач-диетолог Елена Устинова предупредила, что сахар содержится не только в сладких продуктах.
Многим людям хорошо известно, что злоупотребление сахаром вредит здоровью, повышая риски ожирения, инсулинорезистентности, диабета второго типа. Врач Устинова посоветовала помнить, что сахар содержится не только в сластях.
По словам эксперта, его источниками могут оказаться «неожиданные продукты». В частности, довольно большим количеством сахара отличаются макароны и крупы.
«В 100 граммах макарон или круп содержится от 20 до 25 граммов сахара. В порции риса (200 г) – около 60 граммов. Эти продукты являются высококалорийными, их потребление нужно контролировать, особенно людям, стремящимся похудеть», - подчеркнула Устинова в комментарии «Газете.Ru».
Говоря о других богатых источниках сахара в рационе людей, медик назвала следующие продукты и напитки:
- Фруктовые соки;
- Пакетированные соки;
- Мед;
- Зефир, пастила, мармелад;
- Сухофрукты, такие как изюм, финики, инжир, курага;
- Леденцы;
- Карамель.
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