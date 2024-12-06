«Ведут к ускоренному старению»: врач Арсланова назвала портящие кожу лица 10 продуктов

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Врач из Уфы Айгуль Арсланова рассказала о продуктах, ведущих к ускоренному визуальному старению лица.

Рацион питания играет важную роль не только в том, что касается общего здоровья организма. Пища, употребляемая людьми ежедневно, влияет на их способность выглядеть моложаво. От повседневного меню во многом зависит, как мы выглядим – моложе или старше своих лет, об этом рассказала заведующая ОМП уфимской поликлиники №50 Айгуль Арсланова.

«Некоторые продукты могут ускорить старение, негативно сказываясь на здоровье кожи и общем состоянии организма» - заявила врач.

Арсланова назвала портящие кожу лица 10 продуктов в беседе с UfaTime.ru.

В частности, «убийцей» молодости кожи медик считает сахар, употребляемый в избыточном количестве. По словам эксперта, поступающий в организм сахар провоцирует процесс гликации белка коллагена, ответственного за гладкость кожи. В результате ускоряются процессы образования морщин.

Также кожу лица портят переработанные продукты – их негативное влияние обуславливается высоким содержанием консервантов и химических добавок.

Кроме того, к ее преждевременному старению ведут продукты с трансжирами – готовые кондитерские изделия, выпечка, жареная пища. Такая еда вызывает воспалительные реакции, ухудшающие состояние кожи.

Портит состояние кожи лица и пристрастие к соленьям.

«Избыточное количество соли ведет к задержке жидкости и отекам, что создает визуальный эффект старения», - предупредила Айгуль Арсланова.

Кроме того, фактором увеличения морщин на лице является частый прием алкоголя. Его последствием является обезвоживание кожи, из-за которого она теряет эластичность и гладкость.

Еще один компонент, способствующий сухости кожи,– кофеин. Продукты и напитки с ним влияют на ее склонность к образованию морщин вследствие интенсивной потери влаги.

Также врач Арсланова посоветовала с осторожностью употреблять красное мясо и молочные продукты. Их повышенное содержание в рационе может вызывать воспалительные реакции со стороны организмы, которые обычно негативно отражаются на состоянии кожи, – при этом возникают акне и другие высыпания, ухудшается тонус.

Врагами здоровой кожи являются и сладкие газированные напитки, в которых сочетаются большие дозы сахара, кислоты и фосфаты. Помимо этого, процессы старения кожи активизируются при постоянном потреблении фастфуда, из-за которого в организм проникает большое количество нежелательных веществ.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие неблагоприятные изменения происходят с организмом при постоянном поедании сахара, об этом рассказал врач Андрей Золотарев.

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Теги : старение кожи, вредные продукты, Айгуль Арсланова