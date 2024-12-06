Растворяют жировые отложения и снижают холестерин: врач назвала лучшие продукты для сосудов
Правильно выбранные продукты могут значительно улучшить состояние сосудов и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, заявила врач.
Врач-диетолог Александра Ноев рассказала о продуктах питания, оздоровляющих кровеносные сосуды. Медик отметила, что именно от состояния сердечно-сосудистой системы во многом зависит общее здоровье. Если с сосудами все в порядке, то человек хорошо себя чувствует – полноценное кровоснабжение повышает его физическую и умственную активность, констатировала специалист.
Врач Ноев назвала лучшие продукты для сосудов в беседе с «Вечерней Москвой».
«Самое главное для поддержания сосудов — это антиоксиданты; как эфирные масла и витамины B и C, они в большом количестве содержатся в овощах и фруктах. Их нужно употреблять ежедневно не менее 450–500 граммов», - порекомендовала врач.
Вот продукты, которые диетолог Александра Ноев советует есть для сохранения чистых и здоровых сосудов.
- Лимоны и апельсины (цитрусовые);
- Свекла;
- Тыква;
- Сельдерей;
- Чеснок;
- Авокадо;
- Яблоки;
- Жирная рыба.
«Кроме того, необходимо отказаться от соли и употреблять ее как можно меньше — не более четырех граммов в сутки», - заключила эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые несладкие продукты могут неожиданно содержать высокие уровни сахара.
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Александра Ноев
Здоровье
врач-диетолог, гастроэнтеролог
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