Врач Горенков: в период «погодных качелей» нужно с осторожностью пить кофе

«Все эти погодные скачки отражаются на здоровье, потому что перепады давления, температуры или влажности сказываются на повышении или снижении артериального давления, на работоспособности, на усталости, на обострении имеющихся хронических заболеваний. Больше всего это касается лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями», − обратил внимание медик.

«Часто люди при переменах погоды начинают пить много кофе, чтобы улучшить тонус, но это способствует истощению нервной системы, истощению ресурсов организма».

По данным радио Sputnik, столичный регион в ближайшие дни окажется под действием температурных качелей – погода изменится от мороза минус 19 градусов до потепления на уровне 1-2 градуса. Врач Горенков заявил в комментарии радио, что такой перепад является сильнейшим, и недомогание на его фоне почувствуют очень многие люди.Горенков подчеркнул: метеозависимые люди в условиях «погодных качелей» должны иметь под рукой препараты от головной боли и тонометры, чтобы мониторить артериальное давление.Отдельной рекомендацией врач поделился для сердечников. По его словам, людям с ИБС (ишемической болезнью сердца) лучше не выходить на улицу в очень холодную погоду с ветром. Из-за резкого перепада температур с комнатного тепла на уличный холод может возникнуть спазм сосудов коронарных артерий – в этом случае резко повышается риск обострения сердечной патологии.Что еще важно, подчеркнул врач, – воздерживаться от приема алкоголя и больших доз кофеина.Горенков объяснил, почему в период «погодных качелей» нужно с осторожность пить кофе.Медик подчеркнул: кофе в условиях погодных перепадов нужно пить строго в умеренных дозах − не больше двух чашек в день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему в период новогодних праздников может возникать депрессивное состояние

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