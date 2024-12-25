Нарушается отток желчи и болит живот: врач рассказал, как связаны стресс и работа кишечника

«Стресс и негативные эмоции запускают цепочку реакций, которые негативно воздействуют на желудочно-кишечный тракт. Одно из проявлений — спазмы в желчевыводящих путях, нарушающих отток желчи, которая играет критически важную роль в процессе пищеварения», - поделился медик с «Известиями».

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Роман Мальков рассказал, что эмоциональное состояние людей определенным образом коррелирует со здоровьем кишечника. В частности стрессовые переживания ухудшают нормальное функционирование пищеварительного тракта и наоборот, несбалансированный кишечный микробиом может оказаться фактором психоэмоциональных проблем.Мальков объяснил, почему из-за стрессовых состояний, тревоги или психологического напряжения могут возникать боли в животе, вздутие или запор.Мальков добавил, что недостаточный отток желчи из-за вызываемых стрессом спазмов ведет к неполному расщеплению жиров, последствием чего становятся вздутие живота, чувство тяжести и запоры. Также при этом уменьшается усвоение питательных веществ и возникает риск нехватки витаминов и минералов, способной влиять на появление плохого самочувствия, повышенной усталости, депрессивных состояний.Врач заметил, что контроль над эмоциональным состоянием, повышение стрессоустойчивости улучшают работу кишечника, а также состояние его микробиоты. В свою очередь, оздоровление кишечника благоприятно сказывается на общем здоровье человека, включая его психику. Когда кишечный микробиом сбалансирован, происходит активный синтез серотонина, обеспечивающего хорошее настроение, подчеркнул Мальков. Он добавил, что справляться со стрессом и беспокойством помогают методы расслабления, включая медитацию, дыхательные техники и психотерапию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты эффективно «чистят» кишечник от вызывающих рак токсинов

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