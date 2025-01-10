Пульмонолог Балабаева: причиной затяжного кашля могут оказаться бронхиальная астма или ХОБЛ

«Бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких тоже могут вызывать затяжной и хронический кашель, причем в некоторых случаях кашель – единственный симптом этих заболеваний», - объяснила эксперт в разговоре с aif.ru

Пульмонолог Оксана Балабаева сообщила, что затяжной кашель возникает по многим причинам, но в любом случае он является симптомом неблагополучия. Балабаева уточнила, что кашель, возникающий при заболевании ОРВИ, считается острым, но его продолжительность имеет ограниченный срок не больше четырех недель. Кашель, который длится свыше четырех недель, уже классифицируется как затяжной, а длящийся более восьми недель – как хронический.Врач-пульмонолог заметила, что затяжной кашель бывает преимущественно сухим или сопровождается выделением лишь небольшого количества мокроты. Его причиной часто оказываются постинфекционные процессы, связанные с повреждением слизистой оболочки глотки и бронхов.Другая возможная причина затяжного кашля у взрослых людей – это стертая форма коклюша, которая может возникать у тех, кто был в прошлом вакцинирован. Кроме того, добавила Балабаева, провоцировать затяжной кашель могут острый и хронический ринит, риносинусит, аллергический ринит.Пульмонолог обратила внимание, что такой стойкий кашель может возникать из-за обострения хронических заболеваний ЛОР-органов или органов дыхательной системы. Балабаева предупредила, что причиной затяжного кашля могут оказаться бронхиальная астма или ХОБЛ.Медик посоветовала при затяжном кашле обследоваться, чтобы выявить провоцирующее его отклонение. Затем квалифицированный врач сможет назначить необходимое лечение.До этого терапевт Ольга Козлова констатировала в интервью, что затяжной кашель может указывать на пневмонию и сердечную недостаточность.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Александром Мясниковым были названы опасные ошибки в лечении кашля

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.