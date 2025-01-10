Сомнолог Царева: глубокое дыхание помогает уснуть при стрессе

«Привести в норму уровень кортизола поможет прогулка на свежем воздухе», - отметила при этом Царева.

«Например, четыре счета вдох, пауза, семь счетов выдох. Либо четыре счета вдох, семь выдох. Такая техника уменьшает частоту дыхания и сердечных сокращений, что переключает нервную систему человека на сон», - подсказала сомнолог.

Сомнолог Царева рассказала Москве 24, что проблемы с засыпанием ночью возникают по разным причинам. Чаще всего их фактором оказывается стресс, ведущий к повышению уровня кортизола в крови.Кроме того, добавила сомнолог, для уменьшения тревоги и напряжения, мешающих нормально засыпать, нужно проводить меньше времени за просмотром гаджетов и телевизора, сократить поступление новостной информации. Также расслабиться помогают массаж, принятие ванны, ароматерапия, музыкотерапия.Царева обратила внимание, что уснуть при стрессе помогает глубокое дыхание. Специалистка пояснила, что в обстоятельствах тревоги и волнения дыхание людей становится более частым и поверхностным. Чтобы замедлить его и сделать более глубоким, нужно дышать по определенной схеме.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что спать дольше в выходные дни полезно для защиты мозга от развития деменции.

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