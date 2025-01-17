Врач Калинкин: одна связанная со сном привычка повышает риск диабета на 45%

«Если человек ложится после 12 часов ночи, то риск сахарного диабета увеличивается сразу на 45 процентов», - сказал Калинкин.

Сомнолог Александр Калинкин рассказал на съемках программы «О самом главном», что одна распространенная и связанная со сном привычка повышает риск сахарного диабета на 45%. Речь идет о регулярном позднем засыпании, когда человек укладывается в кровать только после полуночи.Проводившиеся исследования на эту тему говорят, что люди, имеющие привычку поздно засыпать, чаще бывают подвержены вредным привычкам, влияющим на появление диабета (конкретно диабета второго типа). Например, они склонны употреблять пищу и алкоголь в позднее время, из-за чего в их организме откладывается больше жира, ключевого провокатора диабета. Кроме того, ученые говорят, что слишком позднее засыпание на постоянной основе может вести к сбою циркадного ритма, который вызывает метаболические нарушения и в конечном итоге диабет.Александр Калинкин отметил, что оптимальным временем для отхода ко сну является период с 22 до 23 часов, когда в организме происходит наиболее активная выработка гормона мелатоннина. Людям, которым кажется, что они не смогут заснуть в такое время, врач посоветовал начать рано вставать по утрам. По словам врача, при таком раннем подъеме человек с наступлением вечера будет ощущать «давление сна», побуждающее его лечь и заснуть. Таким образом, можно приучить себя засыпать задолго до полуночи, что гораздо полезнее для организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно побороть тягу к сладкому, чье постоянное употребление тоже провоцирует процессы, ведущие к диабету. Диетолог Дарья Русакова посоветовала с этой целью включать в рацион больше белковых продуктов

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