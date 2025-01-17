Диетолог Русакова: белковые продукты помогают побороть тягу к сладкому

«Белковые продукты благотворно влияют на обмен веществ и тормозят всасывание углеводов, что продлевает чувство сытости, и сладости есть не хочется», - сообщила Русакова в комментарии « Москве 24 ».

Диетолог Дарья Русакова рассказала, что пищевые источники белка относятся к продуктам, употребление которых помогает побороть тягу к сладкому. Чтобы укротить слишком сильный аппетит ко всему сладкому, в рацион следует включать яйца, творог, сыр, рыбу, постное мясо, птицу, перечислила эксперт.Диетолог добавила, что людям, которые хотят уменьшить количество употребляемых сластей, следует налегать на овощи и фрукты. В таких продуктах часто содержатся природные сахара, которые помогают компенсировать нехватку десертов. Одновременно в них присутствует большое количество пищевых волокон, которые не дают сахару быстро поступать в кровь и делают его усвоение плавным и равномерным. Наконец, дары природы, в отличие от готовых сладких продуктов, дают организму витамины и минералы.Русакова напомнила, что добавленный сахар и десертные изделия, постоянно присутствующие в рационе, лишь создают избыток простых углеводов, что неминуемо ведет к увеличению веса, вместе с которым повышается риск диабета. Если и есть такие продукты, то лишь иногда, как особенное праздничное кушанье.До этого врач-эндокринолог Ризида Сабирова посоветовала для обуздания тяги к сладкому неторопливо выпивать перед едой стакан воды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Камиля Табеева порекомендовала людям, которые не могут обойтись без сладкого, провериться на возможный дефицит железа – это одна из распространенных причин такой привычки.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.