Врач Дианова назвала три самые опасные для кишечника категории продуктов

«Ультраобработанные продукты, красное мясо и изделия с добавленным сахаром вредят кишечнику».

«Ультраобработанные продукты нарушают баланс микрофлоры кишечника и увеличивают риск развития воспалительных заболеваний. Например, язвенного колита и болезни Крона», - уточнила врач.

«Для поддержания здоровья кишечника следует употреблять достаточно клетчатки. Во время приема пищи фрукты, овощи и зелень должны составлять половину тарелки», - поделилась врач.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала трех самых опасных для кишечника категориях продуктов. В комментарии «Москве 24» медик предупредила Дианова отметила, что в категорию ультраобработанных продуктов входят фастфуд, снеки и большую часть полуфабрикатов. Они являются высококалорийными, но при этом а обеднены питательными веществами и качественным белком. Вдобавок вместе с такой пищей организм получает вредные для него трансжиры и консерванты, часто – лишний сахар.Другая категория ухудшающих работу кишечника продуктов – это красное мясо и продукты его переработки. Дианова подчеркнула, что исследования доказали влияние такой еды при регулярном употреблении на появление колоректального рака и возникновение метаболического синдрома, с которым тесно связан риск сахарного диабета.Третья категория – это продукты с добавленным сахаром, констатировала специалист. Гастроэнтеролог обратила внимание, что сахар «угнетает» полезную кишечную микрофлору, способствует бурному развитию патогенных микроорганизмов и грибков. При часто употреблении таких продуктов люди становятся подвержены кандидозу кишечника.Дианова посоветовала помнить, что здоровье кишечника имеет огромное значение для иммунитета.Медик порекомендовала включать в рацион ферментированные продукты (квашеную капусту), нерафинированное растительное масло, кисломолочные продукты. Все они содержат вещества, поддерживающие развитие здоровой микрофлоры и улучшающие функционирование кишечника, что способствует укреплению общего здоровья и долголетию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-токсиколог Михаил Кутушов призвал россиян контролировать количество полуфабрикатов в своем рационе, предупредив о серьезном вреде их употребления для здоровья.

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