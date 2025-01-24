Врач Дианова назвала три самые опасные для кишечника категории продуктов
Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о продуктах, которые уничтожают здоровье кишечника.
Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала трех самых опасных для кишечника категориях продуктов. В комментарии «Москве 24» медик предупредила:
«Ультраобработанные продукты, красное мясо и изделия с добавленным сахаром вредят кишечнику».
Дианова отметила, что в категорию ультраобработанных продуктов входят фастфуд, снеки и большую часть полуфабрикатов. Они являются высококалорийными, но при этом а обеднены питательными веществами и качественным белком. Вдобавок вместе с такой пищей организм получает вредные для него трансжиры и консерванты, часто – лишний сахар.
«Ультраобработанные продукты нарушают баланс микрофлоры кишечника и увеличивают риск развития воспалительных заболеваний. Например, язвенного колита и болезни Крона», - уточнила врач.
Другая категория ухудшающих работу кишечника продуктов – это красное мясо и продукты его переработки. Дианова подчеркнула, что исследования доказали влияние такой еды при регулярном употреблении на появление колоректального рака и возникновение метаболического синдрома, с которым тесно связан риск сахарного диабета.
Третья категория – это продукты с добавленным сахаром, констатировала специалист. Гастроэнтеролог обратила внимание, что сахар «угнетает» полезную кишечную микрофлору, способствует бурному развитию патогенных микроорганизмов и грибков. При часто употреблении таких продуктов люди становятся подвержены кандидозу кишечника.
Дианова посоветовала помнить, что здоровье кишечника имеет огромное значение для иммунитета.
«Для поддержания здоровья кишечника следует употреблять достаточно клетчатки. Во время приема пищи фрукты, овощи и зелень должны составлять половину тарелки», - поделилась врач.
Медик порекомендовала включать в рацион ферментированные продукты (квашеную капусту), нерафинированное растительное масло, кисломолочные продукты. Все они содержат вещества, поддерживающие развитие здоровой микрофлоры и улучшающие функционирование кишечника, что способствует укреплению общего здоровья и долголетию.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-токсиколог Михаил Кутушов призвал россиян контролировать количество полуфабрикатов в своем рационе, предупредив о серьезном вреде их употребления для здоровья.
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Нурия Дианова
Здоровье
врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории, психолог пищевого поведения
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