Терапевт Ярцева рассказала о главных ошибках в лечении анемии
Терапевт Ирина Ярцева объяснила, почему при анемии нужно обязательно обращаться к специалистам, не прибегая к самолечению.
Врач-терапевт Ярцева рассказала о главных ошибках в лечении анемии, беседуя с «Москвой 24».
«Прием препаратов железа без консультации с врачом, сочетание таблеток с кофе и молоком, а также попытка восполнить дефицит с помощью продуктов – главные ошибки в борьбе с анемией», - отметила она.
Ярцева подчеркнула, что в случае развития анемии важно обращаться к врачу и выполнять точную диагностику. Врач посоветовала помнить, что анемию может вызывать не только дефицит железа, но и нехватка витамина B12. Уточнять первопричину нарушения нужно обязательно, так как это влияет на специфику терапии, пояснила терапевт.
«Иногда люди покупают от патологии обычные препараты железа, но проблему не решают. Потом выясняется, что анемия не железодефицитная, а другой природы. Поэтому сначала нужно сходить к врачу», - предупредила Ирина Ярцева.
Также врач-терапевт обратила внимание на то, что если анемия возникает в связи с очень сильным дефицитом веществ, прием БАДов не поможет исправить ее. В этом случае пациенту необходимо индивидуально подбирать препараты с большой дозировкой или назначать внутривенное вливание железа – решение о лечении должен принимать исключительно врач, сказала терапевт.
Что касается продуктов, в которых содержатся нужные организму вещества, по поводу их употребления Ярцева сообщила: люди часто пытаются восполнять такой дефицит с помощью пищи, но в виде лечения это малоэффективно, так как съесть ее придется слишком много.
До этого врач-терапевт Алексей Попов рассказал, что всасыванию железа могут мешать разные продукты. В их числе он назвал шоколад, кофе, молочные и кисломолочные продукты. Если человек принимает препараты с железом, следует избегать их сочетаний с такой едой.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-геронтолог Ольга Ткачева заявила: люди часто недооценивают опасность железодефицитной анемии, но е последствия могут быть очень тяжелыми.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ирина Ярцева
Здоровье
врач-терапевт, иммунолог
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