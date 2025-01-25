«Прием препаратов железа без консультации с врачом, сочетание таблеток с кофе и молоком, а также попытка восполнить дефицит с помощью продуктов – главные ошибки в борьбе с анемией», - отметила она.

«Иногда люди покупают от патологии обычные препараты железа, но проблему не решают. Потом выясняется, что анемия не железодефицитная, а другой природы. Поэтому сначала нужно сходить к врачу», - предупредила Ирина Ярцева.

Врач-терапевт Ярцева рассказала о главных ошибках в лечении анемии, беседуя с « Москвой 24 ».Ярцева подчеркнула, что в случае развития анемии важно обращаться к врачу и выполнять точную диагностику. Врач посоветовала помнить, что анемию может вызывать не только дефицит железа, но и нехватка витамина B12. Уточнять первопричину нарушения нужно обязательно, так как это влияет на специфику терапии, пояснила терапевт.Также врач-терапевт обратила внимание на то, что если анемия возникает в связи с очень сильным дефицитом веществ, прием БАДов не поможет исправить ее. В этом случае пациенту необходимо индивидуально подбирать препараты с большой дозировкой или назначать внутривенное вливание железа – решение о лечении должен принимать исключительно врач, сказала терапевт.Что касается продуктов, в которых содержатся нужные организму вещества, по поводу их употребления Ярцева сообщила: люди часто пытаются восполнять такой дефицит с помощью пищи, но в виде лечения это малоэффективно, так как съесть ее придется слишком много.До этого врач-терапевт Алексей Попов рассказал , что всасыванию железа могут мешать разные продукты. В их числе он назвал шоколад, кофе, молочные и кисломолочные продукты. Если человек принимает препараты с железом, следует избегать их сочетаний с такой едой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-геронтолог Ольга Ткачева заявила: люди часто недооценивают опасность железодефицитной анемии, но е последствия могут быть очень тяжелыми

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