Россиян предупредили о мощных магнитных бурях, которые произойдут в конце января, на их предстоящее возникновение указал сервис abnews.ru. Сообщается, что из-за вспышек, зафиксированных на Солнце, в период с 28 по 30 января возмущения в атмосфере усилятся, и вместе с ними активизируются геомагнитны колебания.Тяжелее всего переносят такую магнитную нестабильность метеозависимые люди: они могут жаловаться на сильную головную боль, тошноту, слабость, боли в области сердца, у них могут возникать обморочные состояния, дурнота. На фоне магнитных бурь у метеочувствительны людей повышается риск замедления тока крови в сосудах и капиллярах.До этого врач Айгуль Арсланова сообщила , что некоторые люди в периоды магнитных бурь могут испытывать особый дискомфорт. По словам медика, наиболее чувствительными к магнитным колебаниям являются определенные группы людей – прежде всего, это обладатели сердечно-сосудистых заболеваний, гипертоники и гипотоники. Кроме того, плохо себя чувствовать могут астматики, люди с хроническими неврологическими нарушениями, психическими расстройствами, а также пожилые люди.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи дали советы, как сократить негативное влияние магнитных бурь на здоровье.

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