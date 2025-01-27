Диетолог назвала опасные причины постоянного чувства голода

«Причин появления неутолимого аппетита может быть несколько. Одна из них — разбалансировка гормонов. Например, при ожирении организм человека становится менее чувствительным к ответственному за насыщение гормону лептину, который вырабатывается в жировых клетках», - сообщила врач-диетолог.

Не стихающий аппетит, толкающий человека на поиски пищи, может возникать и-за гормональной разбалансировки. Диетолог Соломатина рассказала об этом «Вечерней Москве», назвав в беседе с изданием опасные причины постоянного чувства голода.Также, дополнила Соломатина, постоянное чувство голода может возникать из-за проблем с инсулином – гормоном, ответственным за контроль уровня сахара в крови. Если аппетит постоянно повышен, – особенно если при этом возникает сильная тяга ко всему сладкому, – опасной причиной такого состояния может быть сахарный диабет, предупредила медик.Соломатина отметила, что очень часто избыточные голод и аппетит возникают у человека в обстоятельствах, когда он не соблюдает режим дня или у него отсутствует график приема пищи. Помимо того, их фактором может оказаться несбалансированный рацион, в котором не хватает питательных веществ – белка, клетчатки, витаминов и микроэлементов, необходимых организму жирных кислот. Обычно это происходит, когда в ежедневном меню присутствует слишком много переработанной пищи, фастфуда и полуфабрикатов, не достает качественных натуральных продуктов.Соломатина подчеркнула, что справиться с повышенным аппетитом можно посредством полноценного сна, здорового питания, употребления достаточного количества воды.До этого диетолог Ирина Писарева сообщила , что повышенный аппетит может указывать на проблемы эндокринной системы, и в том случае, когда возникает неконтролируемая тяга к разным «вкусняшкам», необходимо обратиться к эндокринологу, чтобы определить уровень гормонов в организме,Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что причиной постоянного чувства голода может быть недостаток йода или дефицит витамина D.

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